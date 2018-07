Sigurdssons Japaner stellen Füchse vor erste Kraftprobe

Am Freitag müssen die Berliner beim Blitz-Turnier in Potsdam mit härteren Gegnern rechnen als am vergangenen Testspiel-Wochenende.

Berlin. Ja, es war warm in Strausberg. Sehr warm sogar. Doch weil Jammern eher wenig hilft, sorgte Fabian Wiede direkt selbst für Abkühlung. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin enterte nach der Hitzeschlacht im Testspiel gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf am Sonnabend den Eiswagen und verteilte sehr zur Freude seiner Teamkollegen Schokolade, Vanille und Co. im Waffelhörnchen.

Ganz so spendabel gaben sich Berlins Handballer auf dem Feld zuvor nicht. Mit 49:9 überrollte der Bundesligist das Amateurteam aus der Verbandsliga. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic arbeitete konzen­triert, spielte in unterschiedlichen Taktikkonstellationen konstant gut zusammen und zeigte nach einer Woche handballspezifischem Training, dass sie sich als Team gefunden hat.

Simak und Matthes holen Bronze mit der U20

Ganz so rund lief es einen Tag zuvor noch nicht. Zwar erspielten sich die Füchse am Freitagabend gegen den Verbandsligisten HC Neuruppin einen standesgemäßen 46:11-Sieg, waren jedoch bei der Chancenverwertung nachlässig und offenbarten immer wieder Lücken in der Abwehr. Sportkoordinator Volker Zerbe sieht darin aber keinen Grund zur Sorge. „Bei beiden Spielen ging es einerseits darum, uns in der Region zu präsentieren und andererseits nach einer harten Trainingswoche auch darum, im Spiel die Laufwege weiter einzustudieren und an der Abstimmung zu arbeiten“, sagte Zerbe. Darauf wird es auch am Freitag ankommen, wenn das Team in Potsdam auf einen alten Bekannten trifft. In einem Blitz-Turnier geht es neben Gastgeber VfL Potsdam auch gegen die japanische Nationalmannschaft mit Ex-Füchse-Coach Dagur Sigurdsson.

Auf dem Weg zum Saisonstart (23. August in Göppingen) wird gerade das Kräftemessen gegen Japan einen ersten Eindruck davon geben, wie weit die Füchse in der Vorbereitung wirklich sind. Und während das Bundesliga-Team immer mehr Spielpraxis sammelt, sind zwei Füchse noch außerhalb des Baus unterwegs. Rückraumspieler Frederik Simak und Nachwuchs-Fuchs Tim Matthes feierten am Sonntag einen versöhnlichen Abschluss der U20-Europameisterschaft in Slowenien. Im Spiel um Platz drei schlug die deutsche Juniorenauswahl Portugal mit 29:26 und sicherte sich die Bronzemedaille.