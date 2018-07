Ahlmann siegt in Berlin vor Ehning

Das Reitturnier Global Jumping in Berlin hat sich etabliert. An den drei Tagen kommen 15.000 Fans. Deutscher Doppelsieg zum Abschluss

Berlin. Im letzten Springen klappte es doch noch mit einem Heimsieg für die deutschen Reiter. Zum Abschluss des Global Jumping Berlin hat Christian Ahlmann auf Ailina das Championat der Deutschen Kreditbank gewonnen, bei dem es nochmal um 93.000 Euro ging. Es wurde sogar ein deutscher Doppelsieg, denn Marcus Ehning auf Comme il faut landete bei dem Fünf-Sterne-Springen ebenfalls fehlerfrei auf Rang zwei.

Im ersten Sonntag-Springen hieß der Sieger Julien Epaillard (Frankreich) auf Safari d’Auge. „Wir haben wieder tollen Sport gesehen“, zog Veranstalter Volker Wulff Bilanz des dreitägigen Springreitturniers im Sommergarten unterm Funkturm. Er könnte am Montag also zufrieden in den Urlaub nach Italien fliegen, doch die Aussicht darauf schien Wulff nicht sonderlich zu begeistern. Stattdessen war er fast ein wenig traurig, dass das Fünf-Sterne-Turnier auf dem Messegelände beendet ist. „Eine After-Show-Depression wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ein bisschen wehmütig bin ich doch“, so Wulff.

Das Konzept überzeugt

Bereits im Vorjahr hatte Christian Ahlmann das Championat der Deutschen Kreditbank gewonnen. Damals siegte er außerdem im Global Champions Tour Grand Prix of Berlin, dem Höhepunkt des Turniers in der Hauptstadt. Dieses Mal hatte in der mit 300.000 Euro dotierten Prüfung der Italiener Alberto Zorzi triumphiert. Insgesamt wurden an den drei Tagen sogar über eine Million Euro ausgeschüttet, womit die Global Champions Tour ihren Ruf als höchstdotierte Springsportserie der Welt bestätigte.

Nach der erfolgreichen Premiere 2017 hat sich das Global Jumping Berlin in der Liga der besten Reitturniere der Welt etabliert. 15.000 Zuschauer kamen insgesamt, der Sonnabend und der Sonntag waren ausverkauft. Wulff sagte, man sei sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ende Juli 2019 werden die Springreiter erneut in die Hauptstadt kommen. Am Konzept will Wulff erst einmal „grundsätzlich nichts ändern“. Ein möglicher vierter Wettkampftag, mit Wettbewerben etwa für regionale Reiter, koste nur zusätzlich Geld und sei deshalb ohne Unterstützung des Berliner Senats nicht machbar.

Das Event bleibt im Sommergarten – vorerst

Als Austragungsort ist auch für das nächste Jahr wieder der Sommergarten favorisiert. Zwar läuft der Vertrag mit der Messe aus, doch laut Wulff verhandelt man derzeit bereits über eine Verlängerung. „Alles spricht dafür, dass es wieder dort stattfindet“, sagte er.

Einen Wechsel vor das Brandenburger Tor, das bei den ersten beiden Austragungen jeweils nur als überdimensionaler Banner präsent war, schloss der Veranstalter aus: „Der Platz wird dort niemals reichen.“ Dagegen hat er den Traum eines Reitturniers auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag noch nicht aufgegeben. „Wir haben das grafisch schon einmal animieren lassen, und es sieht schon gut aus“, so Wulff. Kurzfristig sei ein solches Vorhaben jedoch nicht realistisch.

( Philip Häfner )