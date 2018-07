Robben und Ribéry sorgen für gemischte Gefühle

Miami/Berlin. Dass man sich genau überlegen sollte, mit wem man für ein Foto posiert, sollte sich eigentlich herumgesprochen haben, auch bis zum FC Bayern. Die Medienabteilung der Münchner kennt aber offenbar keine Furcht vor heiklen Schnappschüssen. Sie verbreitete am Wochenende ein Bild von Niko Kovac in den sozialen Netzwerken, auf dem der neue Trainer Arm in Arm mit seinem Vor-Vorgänger Pep Guardiola zu sehen ist. „Vergangenheit“ und „Zukunft“ stand darüber geschrieben. Eine heikle Kombination.

Manch zweifelndem Bayern-Anhänger muss der Eintrag wie eine maßgeschneiderte Steilvorlage vorgekommen sein. Die Reaktionen folgten jedenfalls prompt, Tenor: Wenn hier jemand für futuristisch anmutenden Fußball stehe, dann ja wohl Guardiola, aber sicher nicht Kovac. Vergangenheit? Zukunft? Es ist die Gegenwart, die den Bayern-Fans Bauchschmerzen bereitet.

Rummenigge will in der Königsklasse angreifen

Die am Sonntag zu Ende gegangene USA-Reise des deutschen Rekordmeisters dürfte daran wenig geändert haben. Auf ein 0:2 gegen Juventus Turin am Donnerstag folgte zum Abschluss ein 2:3 (2:1) gegen Guardiolas Manchester City. „Fußball ist ein Ergebnissport“, sagte Kovac (46): „Wir haben es nicht geschafft, nach dem Sieg gegen Paris hier in Amerika nachzulegen. Das ärgert mich schon.“ Immerhin: Körperlich sei man „im Soll“.

Überbewerten sollte man die jüngsten Ergebnisse freilich nicht, zumal die noch fehlenden WM-Teilnehmer durch Nachwuchskräfte ersetzt wurden. Auch wenn die Gegner große Namen trugen, ging es weniger um sportliche Härtetests als vielmehr um Marketingmaßnahmen auf dem lukrativen US-Markt. „Auf dieser Reise hat man einmal mehr festgestellt, welchen Stellenwert die Champions League international hat“, betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Man werde daher versuchen, „dieses Jahr anzugreifen. Wir wollen das, was wir 2013 mit dem Sieg in London erlebt haben, in naher Zukunft wieder erreichen.“

Ob der Bayern-Jahrgang von 2018/19 das Zeug dazu hat? Bislang zeigten nur zwei Akteure Königsklassen-Niveau – ausgerechnet jene, die das Münchner Vergangenheits-/Gegenwarts-/Zukunftsdilemma stärker verkörpern als alle anderen Profis. Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35).

Trainer Kovac lobt die Altmeister Ribéry und Robben

Allen voran Ribéry trieb sein Team gegen Manchester an, in ungewohnter Rolle als Spielmacher, wuchtig und ideenreich. Das schönste Tor der Partie fertigten die Altmeister jedoch in Co-Produktion: perfektes Zuspiel Ribéry, traumhafter Lupfer von Robben, 2:0 – schöner kann ein Karriere-Spätwerk kaum sein. „Wenn die Verletzungen wegbleiben, sind wir noch gut fit“, sagte Robben und fing an zu grinsen, „dann sind wir noch jung!“

Aber was, wenn nicht? Sollen die Hoffnungen tatsächlich auf den Schultern zweier Routiniers ruhen, deren ohnehin schon hohe Verletzungsanfälligkeit mit zunehmendem Alter nicht kleiner wird? Fragen, die sich für Kovac nicht stellen. „Es gibt nur gute und weniger gute Spieler“, sagte er, „und beide sind richtig gut, egal in welchem Alter sie sich befinden.“ Klingt nicht so, als würde der Kroate einen Generationswechsel einläuten wollen. Die Herausforderer Kingsley Coman (22) und Serge Gnabry (23) müssen sich wohl hinten anstellen.

Freiwillig werden die Oldies das Feld jedenfalls nicht räumen. „Arjen und ich haben viel Erfahrung“, sagt Ribéry: „Wir sind Profis, wir haben immer Hunger.“ Beide gehen in ihre zehnte Spielzeit beim FC Bayern. Womöglich eine zu viel? Die Zweifel bleiben. Daran, ob „Rib und Rob“ noch eine Saison auf höchstem Level im Tank haben. Und daran, ob Kovac im Zirkus der großen Namen bestehen kann.

Härtetest gegen Manchester United

Von jenen kommen am heutigen Montag ein paar weitere dazu. Die WM-Teilnehmer um Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng und Robert Lewandowski steigen in München ins Mannschaftstraining ein. „Wenn alle an Bord sind, werden wir eine ganz andere Schlagfertigkeit haben“, ist sich Kovac sicher. Im Trainingslager am Tegernsee vom 2. bis 9. August will er „das Schlechte aufarbeiten“ und werde dabei sicher „nicht die Nerven verlieren“.

Das nächste Spiel gegen einen Klub aus Manchester taugt dann allerdings schon zum Gradmesser. Am 5. August testen die Bayern gegen ManUnited, ehe es eine Woche später wirklich ernst wird. Dann trifft der Meister im Supercup auf Pokalsieger Frankfurt, Kovacs Ex-Klub. „Wir wollen den ersten Titel holen“, sagt der Coach, „ich persönlich natürlich auch.“ Er weiß: Eine bessere Chance auf eine Trophäe wird er in näherer Zukunft nicht bekommen.

( Jörn Lange )