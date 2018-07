Berlin erlebt in einem Jahr ein Final-Spektakel

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Wenige Tage vor dem Beginn der European Championships in Glasgow (2. bis 12. August), wo gleichzeitig in mehreren Sportarten europäische Titelkämpfe ausgetragen werden, laden ARD und ZDF sowie die Sportmetropole Berlin zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung ein. Was dort verkündet wird, ist die Fortführung dieser Idee auf kleinerer Ebene. „Die Finals – Berlin 2019“ wurde das benannt, worum es geht. Deutsche Meisterschaften in mehreren Sportarten werden nach dem Vorbild der European Championships Anfang August nächsten Jahres parallel in der Hauptstadt stattfinden.

Die Planungen dafür laufen seit längerer Zeit, Sportveranstaltungen dieser Größe verlangen einigen Organisationsaufwand. Gerade für das Fernsehen. Das ist die treibende Kraft hinter den Finals 2019. Was im Winter so schön funktioniert mit parallel ablaufenden Weltcups verschiedener Sportarten und großen Sendeblöcken an den Wochenenden bei ARD/ZDF, soll nun auf die Sommersportarten übertragen werden.

Mehr Reichweite als Ziel

Glasgow ist der Anfang, Berlin wird eine Fortsetzung. Bedingung für die öffentlich-rechtlichen Sender war dabei, dass Schwimmen, Leichtathletik und Turnen als quotenträchtige Kernsportarten unbedingt dabei sein müssen und ihre nationalen Meisterschaften 2019 in einer gemeinsam vermarkteten Veranstaltung in Berlin austragen.

Diese Sportarten gehören auch zum Programm der European Championships, wobei die Leichtathletik-EM als Teil dessen schon in Berlin stattfindet (7. bis 12.8.). Dazu sind Radsport, Triathlon, Golf und Rudern dabei. Bei den deutschen Finals nächstes Jahr werden die flankierenden Sportarten, die sich durch die Terminbündelung vor allem mehr Publikumsreichweite außerhalb der Olympiaauftritte erhoffen, auch andere sein. Die Berliner können sich freuen, die Spitzenathleten des Deutschen Kanu-Verbandes zu erleben, sogar auf einer Strecke in der Innenstadt, nicht etwa draußen auf der Regattastrecke in Grünau. Auch der Deutsche Schützenbund schließt sich dem Multi-Event an. Ebenso Teil der deutschen Finals 2019 sollen die Bahnradsportler werden.