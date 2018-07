Der Fußball wird sogar für Real zu teuer

Der Hoffnungsträger ist 17 Jahre jung: 45 Millionen Euro überweist Real Madrid an den FC Santos für Rodrygo, der seinen Job in Spanien aber erst im Juli 2019 antritt

Madrid. Von Cristiano Ronaldo gab es noch mal Neuigkeiten. Der Portugiese hat seinen Steuerfall erledigt, gegen 19 Millionen Euro Bußgeld und eine ­Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Es war seine letzte Amtshandlung in Spanien, der fünfmalige Weltfußballer schießt seine Tore fortan für Juventus Turin. Und die Zurückgebliebenen bekommen allmählich eine Ahnung von der Lücke, die er hinterlässt. Die ­Stimmung um Real Madrid ist zwar unauf­geregt – aber gedämpft.

Man sieht das schon an den Titeln der Madrider Sportpresse. Wo gewöhnlich zu dieser Jahreszeit in riesigen Lettern die Nachrichtenhäppchen um ein glamouröses Transferziel verbraten werden, schaffen es dieser Tage schon mal Tour de France, Wasserballer und Atlético auf die Aufschlagsseiten. Oder angestaubte Real-Helden wie Karim Benzema und Gareth Bale, die man vor Kurzem noch mehrheitlich zum Teufel wünschte. Damals träumten die Allerkühnsten von einer Sturmreihe mit Ronaldo, Neymar und/oder Kylian Mbappé. Doch nach deren klaren Bekenntnissen zu ihrem Klub Paris St. Germain ist jede Illusion auf eine quotenträchtige Sommerseifenoper gestorben.

Real-Fans nicht interessiert an Kane oder Lewandowski

Am ehesten zum Star unter den übrigen Begehrten taugt noch Eden Hazard. Aber auch der belgische Dribbelkünstler von Chelsea wird angesichts eines befürchteten Kaufpreises von rund 200 Millionen Euro allenfalls ­zaghaft umworben. Und für Namen wie Harry Kane, Edinson Cavani oder Robert Lewandowski stellt das Hausblatt „Marca“ nach einer Leserbefragung fest: „Sie lassen den Madridismus kalt.“

Sie sind eben keine Galaktischen. So wurde einst das Ensemble aus Spielern wie Zidane, Figo und Beckham getauft. Mit teuren Ikonen die Marke zu potenzieren und so hohen Ausgaben noch mehr Einnahmen gegenüberzustellen – so lautete dazu die Strategie von Klubpräsident Florentino Pérez. Als Kategorisierung taugt der Galaktischen-Begriff nach wie vor: um die wenigen Fußballer herauszufiltern, die das Starpotenzial haben, das sie bis in den letzten Winkel der Welt zu Botschaftern der Grandezza macht. Ronaldo, Lionel Messi, die zwei PSG-Profis und wohl noch Liverpools Mohamed Salah – daraus besteht dieser Kreis derzeit. Keiner der Fünf wird auf absehbare Zeit in Madrid spielen.

90 Millionen für zwei Talente

Wo es das Credo von Pérez war, so viele Weltfußballer wie möglich bei Real zu versammeln, gehen die „Königlichen“ nach Ronaldos Abgang erstmals in diesem Jahrtausend ohne einen einzigen „Goldenen Ball“ in eine Saison; gewissermaßen der statistische Sargnagel auf eine Epoche. Pérez hat diese auch verbal zu Grabe getragen: „Das Szenario im internationalen Fußball hat sich rasant verändert, wir müssen uns dieser Realität anpassen“, erklärte er bei der Vorstellung des Torwarts Andriy Lunin. Der 19-jährige Ukrainer wurde für 8,5 Millionen Euro aus Lugansk verpflichtet und wird wohl gleich weiterverliehen.

Er steht damit stellvertretend für das neue Beuteschema eines Klubs. Real hat in diesem Sommer jeweils 45 Millionen Euro investiert für die minderjährigen Brasilianer Vinicius Júnior und Rodrygo Goes. Vinicius ist mittlerweile 18 und konnte daher jetzt seinen Transfer antreten. Vinicius, so die Idee, soll in den kommenden Monaten erst mal zwischen erster und zweiter Mannschaft wechseln. Hoch veranlagt ist er – so wie Martin Ödegaard, der inzwischen von einer Ausleihe nach Heerenveen zurück ist und um einen Platz im Kader der Profis kämpft. Als er mit 16 gekauft wurde, galt der Norweger als künftiger Weltfußballer. Dann konnte er sich nicht mal bei der Reserve durchsetzen, in Holland brachte er es bei 24 Einsätzen auf zwei Tore und eine Torvorlage. Nicht aus ­jedem Baby-Galaktischen wird automatisch auch ein echter.

Mbappé ist außer Reichweite

Die eine Ausnahme eines schon in jungen Jahren fertigen Stars, den 19-jährigen Mbappé, hat Real vorigen Sommer nicht mit dem Mut zum Risiko verfolgt, der Pérez früher auszeichnete. Nun ist der Franzose nicht mehr zu ­bekommen. Mit dem mächtigen Emir von Katar, dem PSG-Finanzier, mag sich nicht mal der Bauunternehmer Pérez ­anlegen. Daher sein defensiver Verweis auf die neuen Realitäten im Weltfußball.

Im Niedergang enden muss Real nicht zwangsläufig. Auch Teams ohne globalen Leuchtturm gewinnen Titel. Dank Luka Modric oder Raphael Varane könnte Real bald wieder mit Weltfußballer dastehen. Ohne Ronaldo fehlen zwar rund 50 Saison-Tore, dafür kann der vom übermächtigen Schatten befreite Bale beweisen, ob er nicht vielleicht doch zum Galaktischen, taugt, den man sich vor fünf Jahren bei Zahlung der damaligen Rekordablöse von 101 Millionen Euro versprochen hatte.

Der neue Trainer lässt an der Defensive arbeiten

Und Julen Lopetegui, der neue Trainer? Tüftelt fürs erste an der ­Abwehrarbeit. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Zumal, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, vorn sowieso ein Tor mehr zu schießen.