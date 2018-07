Zorzi zu schnell für Ahlmann

Berlin. Alberto Zorzi strahlte über das ganze Gesicht. Der Italiener ließ den Korken seiner Champagnerflasche ploppen und schüttete sich das prickelnde Getränk in den Nacken. Es war nicht nur eine willkommene Abkühlung bei über 30 Grad im Sommergarten unter dem Funkturm, die die Sportler und die rund 6000 Zuschauer gleichermaßen ins Schwitzen gebracht hatten. Es war vor allem auch der verdiente Lohn für einen großartigen Auftritt beim Global Jumping Berlin.

Schon mehrfach war Zorzi in der Global Champions Tour aufs Podium geritten, doch gewonnen hatte er ein Turnier dieser höchstdotierten Springsportserie bis dato noch nie. Beim Global Champions Tour Grand Prix of Berlin, dem Höhepunkt des dreitägigen Fünf-Sterne-Turniers, war der 29-Jährige am Sonnabend jedoch nicht zu schlagen. Sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen blieb er fehlerfrei und war mit Fair Light van T Heike zudem das schnellste der acht Paare, die sich für den Entscheidungslauf qualifiziert hatten. „Ich wollte den Sieg heute unbedingt“, sagte Zorzi, der deshalb fast schon ein wenig übermotiviert war.

Für den Westfalen ist auch Rang zwei ein Erfolg

Eines der Hindernisse war er jedenfalls deutlich zu nah angegangen, doch sein Pferd meisterte auch diese Prüfung souverän. „Sie hat super mitgekämpft“, lobte der Mann aus Italien seine 13-jährige Stute. Platz zwei in dem mit 300.000 Euro dotierten Springen sicherte sich Vorjahressieger Christian Ahlmann auf Clintrexo Z. Auch er war in beiden Umläufen fehlerfrei geblieben, doch seine Zeit im Finale war rund eine Sekunde langsamer als die von Zorzi. „Ich wusste, dass er schnell unterwegs war, aber ich habe mein Bestes gegeben. Mit dem zweiten Platz bin ich mehr als zufrieden“, sagte der 43-Jährige aus Marl in Westfalen.

In kurzer Hose und T-Shirt hatte Ahlmann tags zuvor den anwesenden Journalisten Rede und Antwort gestanden, eine willkommene Abwechslung im sonst eher steifen Pferdesport. Fast schien es, als würde er das Turnier in Berlin in diesem Jahr nicht ganz so ernst nehmen, zumal er immer wieder betonte, dass die Situation dieses Mal eine völlig andere sei als 2017. Damals hatte er mit Codex One und Taloubet Z gleich zwei absolute Weltklassepferde im Stall. Seine diesjährigen Pferde sind in großen Prüfungen dagegen noch nicht ganz so erfahren. „Es ist eher ein Ausbildungsjahr, als dass ich große Ziele habe“, so Ahlmann im Vorfeld. Am Ende war er wohl selbst überrascht, dass sein Hengst Clintrexo Z sich im Konzert der Großen schon so gut behaupten konnte.

CHIO-Sieger Ehning muss sich mit Platz sieben begnügen

Für Christian Ahlmann scheint Berlin ein gutes Pflaster zu sein. Dagegen war Marcus Ehning von Anfang an nicht ganz überzeugt gewesen. Immer wieder hatte ihm die Moderatorin das Modell des Brandenburger Tors angepriesen, das die Organisatoren aufgebaut hatten, und dass dieses doch sicher gute Fotos liefern würde. Ehning, von Natur aus eher zurückhaltend, entgegnete nüchtern, er habe schon aus Aachen viele schöne Bilder. Dort hatte der 44-Jährige vergangene Woche beim CHIO den Nationenpreis und den Großen Preis im Einzel gewonnen. Er galt damit auch in Berlin als Mitfavorit, musste sie letztlich aber mit Platz sieben begnügen.

Allerdings war auch er mit anderen Pferden angetreten als zuletzt in Aachen. Comme il faut sei ein wenig wie Thomas Müller, sagte Ehning, als er nach dem Charakter seiner Pferde gefragt wurde, Cornado NRW dagegen eher wie Christiano Ronaldo. Auf dem Parcours reichte es für ihn dann ebenso wie für die beiden Fußballer nicht zum großen Wurf.

Der Sieg im Teamwettbewerb war zuvor an die St. Tropez Pirates mit Edwina Tops-Alexander (Australien) und Pieter Devos (Belgien) gegangen. Auch die Berlin Eagles lagen nach einem fehlerfreien Ritt von Christian Kukuk auf Kurs, doch dann patzte Altmeister Ludger Beerbaum – Platz drei. Zum Abschluss des Global Jumping finden heute zwei weitere Fünf-Sterne-Springen statt.