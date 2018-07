Die beste Trabreiterin des Landes geht an diesem Sonntag in Mariendorf als Favoritin ins Monté-Derby

Ronja Walter Deutschlands beste Trabreiterin will in Mariendorf glänzen

Berlin. Eigentlich sollte es ein Geheimnis zwischen Ronja Walter und ihrem Vater bleiben. Manfred Walter, ein Traberprofi, hatte seine damals neunjährige Tochter gefragt, ob sie ihn nicht einmal zum Training begleiten wolle, er im Sulky, sie als Trabreiterin hinterher. Auf dem heimischen Hof in der Nähe von Hamburg hatte sich Ronja Walter zwar schon länger um die Pferde ihrer Eltern gekümmert, doch selbst auf die Bahn durfte sie bis dahin noch nicht. „Ursprünglich wollten wir es meiner Mutter auch gar nicht erzählen, damit sie sich keine Sorgen macht“, sagt sie. Ihre dreckige Kleidung verriet sie schließlich.

Nirgendwo gibt es mehr Preisgeld

Mittlerweile hat die Mutter keine Angst mehr. Sie weiß, dass ihre Tochter ihr Handwerk bestens versteht. Ronja Walter, inzwischen 23, ist die beste Trabreiterin in Deutschland. Bereits vier Mal war sie nationaler Champion und führt die Wertung auch in diesem Jahr wieder mit deutlichem Vorsprung an. Selbst in Frankreich, wo das Trabreiten sehr populär ist, konnte sie in dieser Saison schon gewinnen. Auch beim Monté-Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf ist sie an diesem Sonntag (13 Uhr) die klare Favoritin.

Das Rennen im Rahmen der Derby-Woche ist das höchstdotierte im Trabreiten in Deutschland. Bei dieser Variante des Trabrennsports sitzen die Reiter auf dem Pferd – und nicht wie sonst üblich im Sulky dahinter. Das Trabreiten mache ihr einfach mehr Spaß als das klassische Trabrennfahren, erzählt Walter. Auf dem Rücken der Pferde fühle sie sich sicherer. Sie besitzt auch nur eine Trabreitlizenz und dürfte sich somit ohnehin nicht in den Sulky setzen.

Hohe körperliche Belastung

Es sind hauptsächlich Frauen, die im Trabreiten aktiv sind: Sie wiegen weniger als ihre männlichen Kollegen, und weniger Gewicht bringt nun einmal höheres Tempo. Um ihr Pferd zusätzlich zu entlasten, steht Ronja Walter im Rennen fast die ganze Zeit im Sattel, was sehr anstrengend ist. „Die körperliche Belastung ist sicherlich höher als beim Trabrennfahren“, sagt sie.

Bis vor einigen Jahren galt noch, dass die besten Pferde zuallererst beim Traben eingesetzt werden – nur, wer es dort nicht brachte, kam zum Trabreiten. Doch das hat sich geändert. Zauni, das Pferd von Ronja Walter, lief vor zwei Jahren sogar noch im Deutschen Traber-Derby. „Er ist wirklich ein tolles Pferd“, meint Peter Kwiet, 2. Vorsitzender des Mariendorfer Rennvereins und Experte in Sachen Trabrennsport. Für die diesjährige Derby-Generation geht es heute erst einmal darum, sich für den Endlauf am kommenden Sonntag qualifizieren.

Robin Bakker überzeugt im Stutenderby

Vier Vorläufe gibt es, die jeweils besten drei Traber-Gespanne erreichen das Finale. Als Favoriten gelten in diesem Jahr Emilion und Chapter One, die beide vom deutschen Champion Michael Nimczyk gefahren werden, der Niederländer Cees Kamminga mit Very Impressive S und vor allem dessen Landsmann Robin Bakker, der das Derby schon vier Mal gewonnen hat und auch dieses Mal mit Mister F Daag wieder ein absolutes Top-Pferd mitgebracht hat.

Im Stutenderby ist Robin Bakker ebenfalls sehr aussichtsreich vertreten. In den Vorläufen am Sonnabend siegte er mit Avalon Mists ebenso wie Rudolf Haller mit Donna Granata sowie Dion Tesselaar (Niederlande), die gleich mit zwei Pferden gewann, Cahaya und Isabella Boshoeve.