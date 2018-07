Özil läuft als Kapitän auf und trifft gegen Tuchels PSG

Foto: Then Chih Wey / dpa

Singapur. Mesut Özil hat sich in seinem ersten Testspiel-Einsatz nach dem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 5:1 (1:0)-Erfolg des FC Arsenal gegen Paris Saint Germain am Sonnabend in Singapur erzielte Özil (29) das erste Tor der Londoner. Trainer Unai Emery hatte ihm vor Anpfiff die Kapitäns-Binde anvertraut.

Die sportliche Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll derweil Kontakt zu dem Weltmeister von 2014 aufnehmen wollen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Angeblich sei „zeitnah“ ein Telefonat mit dem Mittelfeldspieler geplant.

Kritik von Boxer Oktay Urkal

Özils Rücktritt aus dem Nationalteam provoziert nach wie vor geteilte Reaktionen. „Besser hätte ich gefunden, wenn er gekämpft, sich durchgeboxt hätte in dem Sinne: Euch Kritikern werde ich es zeigen“, meint der frühere Box-Europameister Oktay Urkal: „Einfach hinzuschmeißen, ist natürlich der einfachere Weg“, sagte der türkischstämmige Berliner der „Welt“. Urkal bekannte allerdings auch: Ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hätte er bei entsprechender Gelegenheit auch gemacht – „schon wegen meiner Familie“.