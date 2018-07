Global Jumping: Holger Wulschner ist der Exot im Sattel

Berlin. In Berlin hat alles angefangen. Im November 1990, wenige Wochen nach der deutschen Wiedervereinigung, startete Holger Wulschner beim Weltcupturnier der Springreiter in der Deutschlandhalle. Als einziger Reiter aus den neuen Bundesländern erreichte er die Qualifikationsprüfung und sicherte sich damit ein Preisgeld von 1000 Mark.

„Ich war der absolute Exot“, erinnert sich Wulschner an diesen Tag zurück. Der Pferdesport spielte in der DDR keine große Rolle – der Sport war von der Staatsführung schon Ende der 1960er-Jahre als nicht förderungswürdig eingestuft worden. Zu kostenintensiv, vor allem aber auch zu elitär – das passte nicht ins Weltbild des Sozialismus. Wulschner, geboren in Wriezen im Oderbruch, hatte gegen den Willen seiner Eltern trotzdem mit dem Springreiten begonnen; nach der Schule machte er dann eine Ausbildung zum Facharbeiter für Pferdezucht. Bereits vor der Wende ritt bei er bei Turnieren im Ostblock. Der Weltcup in Berlin war jedoch sein erster Kontakt mit Reitern aus dem Westen.

Dieser bescherte Holger Wulschner zwar die 1000 Mark Preisgeld, auf der anderen Seite allerdings auch eine Menge Probleme. Weltweit war man nun auf sein Pferd Missouri aufmerksam geworden, es gab zahlreiche Kaufgebote. Einige glaubten wohl, dass sie ein gutes Pferd aus dem Osten relativ günstig bekommen könnten.

Auftaktspringen gewinnt der Italiener Gaudiano

Und weil sein damaliger Arbeitgeber, die ZBE Schweineproduktion Schlaitz, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, wäre das Pferd beinahe tatsächlich verkauft worden. Letztlich hatte Wulschner Glück: Er lernte einen Unternehmer aus Berlin kennen, den Hausverwalter Herbert Herzog, der zu diesem Zeitpunkt plante, eine Reitanlage in Passin bei Güstrow zu sanieren und noch auf der Suche nach einem Ausbilder war. Wulschner nahm das Angebot an, Herzog kaufte Missouri, und der Reiter durfte sein Erfolgspferd behalten.

An diesem Wochenende weilt der 54-Jährige wieder in Berlin. Wulschner startet beim Global Jumping Berlin im Sommergarten unterm Funkturm. Beim Eröffnungsspringen im Preis der Familie Eduard Winter kam er am Freitag mit Zuckersuess D’Argilla allerdings nur auf Rang 25. Es siegte der Italiener Emanuele Gaudiano auf Caspar 232. Höhepunkt des dreitägigen Turniers ist dann am Sonnabend der mit 300.000 Euro Preisgeld dotierte Global Champions Tour Grand Prix of Berlin.

Das Fünf-Sterne-Turnier ist Teil der Global Champions Tour, der höchstdotierten Springsportserie der Welt. Dort treten die weltbesten Reiter an, zu denen längst auch Holger Wulschner gehört. Als einer der wenigen Reiter aus dem Osten hat er sich international etabliert. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Siege bei den Großen Preisen von Linz, Hamburg, Hickstead (Großbritannien) und Rotterdam sowie im Jahr 2000 der Sieg im Deutschen Springderby. 2014 wurde er Gesamtsieger auf der Riders-Tour.

Heute geht es im Grand Prix um 300.000 Euro Preisgeld

Unterstützung bekam er auch von westdeutschen Springreitern wie Doppel-Olympiasieger Ulrich Kirchhoff und von namhaften Züchtern wie Paul Schockemöhle. „Von beiden habe ich sehr viel gelernt“, sagt Wulschner. Auf die Frage, warum außer ihm ansonsten kaum Reitern aus der früheren DDR der internationale Durchbruch gelungen ist, sagt er: „Ich hatte auch Glück, dass ich gerade im richtigen Alter war.“ Andere Ost-Kollegen, die zur Wende schon 10 oder 15 Jahre älter gewesen waren, hätten damals schon einen eigenen Betrieb geführt und in der Wendezeit zunächst einmal ihre Existenz retten müssen. „Ich dagegen war jung und naiv und habe mir um Geld überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach reiten“, so Wulschner. Das darf er mittlerweile an den schönsten Orten der Welt: Miami, St. Tropez, Mexiko-Stadt. Doch am liebsten kommt er nach Berlin. „Das ist immer noch ein Heimspiel für mich“, sagt der gebürtige Brandenburger.

Im vergangenen Jahr hatte die Global Champions Tour erstmals in Berlin Station gemacht. Es war das erste große Turnier in der Hauptstadt seit 2003, seit das CHI eingestellt wurde. „Die Premiere war gigantisch. Es wurde einfach Zeit, dass Berlin wieder ein Turnier bekommt“, findet Wulschner. Dennoch war auch er zunächst skeptisch, wie das ambitionierte Projekt beim Publikum ankommen würde.

Denn Wulschner ist nicht nur Springreiter und Züchter, sondern auch selbst Turnierveranstalter. Auf seiner Anlage in Groß Viegeln in der Nähe von Rostock organisiert er seit mehreren Jahren eine Veranstaltung mit immerhin 100.000 Euro Preisgeld, die DKB-Pferdewochen, eines der größten Events in den neuen Bundesländern. Wulschner kann daher gut einschätzen, was für ein Aufwand es ist, ein solches Turnier wie das in Berlin auf die Beine zu stellen. Er meint: „Eigentlich müsste jeder Reiter auch selbst einmal ein Turnier organisieren. Man sieht eine solche Veranstaltung dadurch mit ganz anderen Augen.“