Bereit für die große Robert-Harting-Show

Der Diskus-Star glaubt fest an seinen Start bei der Europameisterschaft in Berlin: „Mir fallen nicht viele Argumente dagegen ein.“

Nürnberg. Die ersten Gratulationen nahm Robert Harting schon entgegen, noch bevor das letzte Wort gesprochen ist. Der Diskus-Star, der nach dieser Saison mit dem Leistungssport aufhört, bekommt seinen Abschied vor großem Publikum. Zwar wurde der 33-Jährige bei den Meisterschaften in Nürnberg mit 63,92 Metern hinter seinem Bruder Christoph (66,98) und dem Wattenscheider Daniel Jasinski (64,82) nur Dritter und verfehlte in diesem Wettkampf die EM-Norm um acht Zentimeter. Aber seine Konkurrenten um einen Startplatz bei der EM vom 7. bis 12. August im Berliner Olympiastadion ließ er hinter sich. Die Magdeburger Martin Wierig und David Wrobel landeten auf den Rängen vier und fünf.

„Im Boxen reicht den Herausforderern auch kein Unentschieden gegen den Champion, sie müssen ihn besiegen. Schaffen sie es nicht, behält er seinen Gürtel. Und die beiden haben mich hier nicht besiegt“, sagte der Altmeister, „mir fallen nicht viele Argumente ein, warum ich nicht zur EM soll, aber dafür jemand anderes.“ Die EM-Organisatoren in Berlin behalten eines ihrer stärksten Zugpferde und werden erleichtert sein. Das ist auch Harting: „Ich habe Glück gehabt. Mit meiner Leistung heute bin ich nicht zufrieden, ich wollte es nicht so knapp haben. Ich bin besser, als ich heute gezeigt habe.“ Sein Kampfgeist bei unangenehmer Nässe, trotz der angerissenen Quadrizepssehne im rechten Knie, trotz der ständigen Schmerzen, war dennoch imponierend.

Wierig gibt sich kämpferisch

Wohl auch deshalb haben die zuständigen Bundestrainer ihn auf ihre Vorschlagsliste der Nominierungen für die EM genommen, über die in den nächsten Tagen der Bundesausschuss Leistungssport entscheidet. Alle gehen davon aus, dass der zustimmt. Wierig gab sich kämpferisch: „Ich bin immer noch der zweitbeste Deutsche in dieser Saison.“ Die Nummer fünf in Europa sogar. 66,98 Meter weit hatte er die Scheibe Mitte Mai geschleudert. Allerdings nur bei einem Sportfest in Schönebeck. Jetzt in Nürnberg, wo es darauf ankam, reichte es nur zu 63,72 Meter.

Harting wird also zum Karriereausklang noch einmal in sein „Wohnzimmer“ Olympiastadion zurückkehren. Dorthin, wo mit dem WM-Sieg 2009 sein Stern aufging. Und er ist überzeugt, dass er in Berlin auch noch mindestens die Qualifikation überstehen wird. Natürlich werde er am 8. August im Finale in den Diskusring steigen. „Ich denke nicht an schlechte Szenarien“, sagte er wenige Stunden nach Rang drei in Nürnberg, „eine 66,50 Meter will ich schon werfen.“ Wenn er das wirklich schafft, kann man ihm ruhig gratulieren.