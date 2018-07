Mesut Özils Statement bringt den DFB in Erklärungsnot

Essen. Die Stellungnahme von Mesut Özil kann man, wenn man es zulässt, positiv sehen: Endlich hat er sich doch, wie es DFB-Präsident Grindel ja wollte, nach über zwei Monaten zu seinem umstrittenen Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan geäußert. Und er hat sich, auch das kann man positiv werten, weder vom öffentlichen noch politischen Druck umbiegen lassen. Özil steht zu seiner Entscheidung: Er hätte das Foto mit Erdogan, den er seit 2010 kennt, auch unter anderen Umständen gemacht.

Die Empörungswelle wird Özil hart treffen. Rechtspopulisten der AfD werden seine Sätze dankend als Bestätigung ihrer Vorbehalte und Mutmaßungen zu nutzen wissen. Da kann Özil noch so leidenschaftlich beteuern, dass er nicht aus politischen Gründen handelte, sondern aus Respekt vor der Heimat seiner Eltern: Der Hass gegen Özil wird im verführbaren Teil der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fallen.

Er macht es seinen Kritikern ja auch leicht. Er fühlt sich von den deutschen Medien, wie er schreibt, falsch verstanden – er, der sich vor und nach dem WM-Aus in Russland allen Fragen der Medien, auch dieser Zeitung, feige entzogen hat. Als ob er seinen Fall eskalieren wollte.

Özil hat die Heftigkeit der Reaktionen, bevor der Tweet in die Welt ging, ebenso einkalkuliert wie das Risiko, dass er seinen Rauswurf bei der Nationalmannschaft provoziert. Der deutsche Fußball in Person von DFB-Präsident Grindel gerät dadurch in Erklärungsnot. Einerseits wollen sie mündige Fußballprofis mit Rückgrat und eine Haltung zur Integration, die Spielern mit Migrationshintergrund den Weg in die deutsche Nationalelf offen hält.

DFB-Spitze gerät in Erklärungsnot

Andererseits ist die DFB-Spitze abhängig vom guten Willen an der Basis, und die murrt und poltert unüberhörbar gegen denjenigen, der nicht so deutsch ticken will, wie es die Leute auf der Straße und in den Wohnzimmern gerne hätten: Was macht man dann mit diesem Spieler? Hier rächt sich das Versäumnis im DFB, rechtzeitig klare Kante gezeigt zu haben. Durchwurschteln ist immer der bequemere Weg, und bequem mag es der DFB am liebsten.

Darum ahnt man, wie der Fall Özil enden wird. Die Nationalmannschaft verliert nicht nur einen überragenden Fußballer und Weltmeister. Der DFB drückt sich vor existenziellen Fragen unserer Gesellschaft.

