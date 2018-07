Mit einem Bein im Wohnzimmer Olympiastadion

Nürnberg. Schon beim ersten Blick aus dem Fenster am Sonnabendmorgen dürfte sich die Anspannung bei Robert Harting noch einmal erhöht haben. Es regnete in Strömen, gerade für die Diskus-Asse lässt das denkbar schlechte Voraussetzungen befürchten für einen großen Wurf. Dieser Kelch ging an dem dreimaligen Weltmeister vorbei bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Nürnberger Frankenstadion, wo der Olympiasieger von 2012 seine letzte Chance ergreifen wollte, sich für die Europameisterschaften in Berlin vom 7. bis 12. August zu qualifizieren. Just, als die Diskuswerfer die Bühne betraten, klarte der Himmel auf. Ob ihm jedoch nun der erhoffte große Wurf gelungen ist, darüber ist die allerletzte Entscheidung noch nicht gefallen.

Bruder Christoph wird mit einem Wurf deutscher Meister

Reicht sein dritter Platz mit 63,92 Metern hinter dem neuen deutschen Meister Christoph Harting (66,98 Meter) und dem Wattenscheider Olympia-Dritten von Rio, Daniel Jasinski (64,82), um seine Karriere bei einem sportlichen Großereignis ausklingen zu lassen, bei der EM im Olympiastadion, in dem er 2009 zum ersten Mal Weltmeister wurde? Sein Bruder Christoph, der Olympiasieger von Rio, war ja bereits vom Deutschen Leichtathletik-Verband nominiert worden; er war nicht nur bei den nationalen Titelkämpfen in Nürnberg, wo ihm ein einziger Versuch zum Triumph reichte, der beste Deutsche in dieser Saison. Auch Jasinski hat das Ticket wohl sicher, weil er Platz zwei belegte und die Norm von 64 Metern in diesem Wettkampf klar übertraf.

Das gelang Robert Harting nicht, schlappe acht Zentimeter fehlten. Deshalb muss er noch ein bisschen zittern, was der Bundesausschuss für Leistungssport am Montag entscheidet. Das DLV-Trainerteam hat ihn und Jasinski auf seine Vorschlagsliste genommen. Werden die Funktionäre nun ihren größten Star der vergangenen Dekade an ein paar Zentimetern scheitern lassen? Anzunehmen ist das nicht. Für ihn spricht seine Lebensleistung, sein Renommee. Christoph Harting glaubt, dass die Wahl auf seinen Bruder fällt: „Weil er hier Bronze gewonnen hat und weil man immer mit ihm rechnen muss.“

So weit wollte Harting, der Ältere, in seiner ersten Reaktion nicht gehen. „Das war ein super Wettkampf. Aber ich bin nicht zufrieden mit mir heute“, sagte er, fand dann jedoch gleich seinen Humor wieder: „Ich habe heute die erste Bronzemedaillen in meinem Leben gewonnen.“ Neben ihm hofft noch leise der Meisterschaftsvierte Martin Wierig (63,72/Magdeburg) auf seine Nominierung. Denn er hat in diesem Sommer bereits eine Weite von 66,98 Metern erzielt, deutlich mehr als der Bestwert von Robert Harting (65,13). „Ich bin nach wie vor der zweitbeste Deutsche in dieser Saison. Ich bin mir aber unsicher, wie es ausgeht“, sagte er.

Die Nominierungs-Dramatik passt zur Spannung im Wettkampf. Es hatte auch noch den ganzen Nachmittag geregnet, doch ausgerechnet, als die Diskuswerfer schließlich antraten, hatte es aufgehört zu schütten. Ein Nervenspiel blieb es trotzdem, schon weil sich der Wettkampf wegen der insgesamt 17 Starter in die Länge zog. Robert Harting, der schon zwei Stunden vor Beginn auf der Suche nach einem Aufwärmplatz über die Anlage tigerte, startete anders als von ihm geplant nicht mit einem Signal, sondern mit einem Wurf um die 56 Meter, den er sofort ungültig machte. Ein Auftakt, der den Druck auf ihn noch erhöhte. Seine Konkurrenten warfen alle schon über 60 Meter, Christoph Harting schonte nach seiner Bestweite sogar die Kräfte für die EM.

Aber der Altmeister kämpfte verbissen. 63,03 Meter im zweiten Durchgang bedeuteten Rang vier, mit den 63,92 Metern kletterte er sogar nach dem dritten Wurf auf Platz zwei. Jasinski konnte noch einmal kontern, schob sich im fünften Versuch auf Position zwei vorbei. Bei dieser Reihenfolge blieb es, denn Wierig blieb klar unter seinen Möglichkeiten. Gut möglich, dass genau diese Tatsache auch die Entscheidung pro Robert Harting unterstützen wird. Doch vor Montag soll sie nicht bekanntgegeben werden.

Sprinter Kevin Kranz entthront Seriensieger Julian Reus

Unter dem schlechten Wetter hatten zuvor einige Disziplinen zu leiden gehabt, etwa der Hochsprung der Frauen, den Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) mit überquerten 1,87 Metern gewann. Nicht irritieren ließen sich unterdessen die Leichtathleten mit den schnellsten Beinen. Im 100-Meter-Finale der Männer gab es dabei eine Wachablösung: Der erst 20-jährige Kevin Kranz aus Wetzlar gewann in 10,28 Sekunden vor dem zehn Jahre älteren Julian Reus (10,32/Erfurt), dem Champion der vergangenen fünf Jahre. Bescheiden sagte er: „Ich wollte mein Bestes geben, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.“ Bei den Frauen siegte die Leverkusenerin Gina Lückenkemper (11,15 Sekunden), die den größten Widerstand in der Berlinerin Lisa Marie Kwayie (21/11,33) fand. Sie sprudelte förmlich über vor Stolz: „Ich bin so glücklich, dass ich endlich mein Können auf die Bahn bringen konnte.“

Ein kleines Drama gab es um Cindy Roleder, die 100-Meter-Hürden-Europameisterin. Sie soll in ihrem Vorlauf einen Fehlstart verursacht haben, zweifelte dies jedoch lautstark an. „Ich fahre jetzt nach Hause“, schimpfte sie und verließ die Arena unter Tränen. Als Titelverteidigerin war sie schon zuvor für die EM in Berlin qualifiziert.