Kugelstoßerin Christina Schwanitz zurück in der Weltspitze

Nürnberg. Der jungen Mutter müssen die Ohren geklungen haben bei so viel Lob. „Überragend“, kommentierte Idriss Gonschinska, der Leitende Direktor Sport im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). „Ich bin schon überrascht, man darf nicht vergessen, dass sie erst seit Jahresbeginn wieder trainiert“, ergänzte ihr Trainer Sven Lang. Mittendrin im ganzen Jubel und Trubel um ihre Leistung stand Christina Schwanitz, die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Und immer wieder kam sie zu dem Schluss: „Ich bin sehr stolz.“

Vor gut einem Jahr hat die Kugelstoß-Weltmeisterin von 2015 ein Zwillingspärchen zur Welt gebracht, sich danach sechs Monate vor allem um ihre Familie und endlich einmal auch ein bisschen um ihr eigenes Leben neben dem Leistungssport gekümmert. Um sich selbst. Nun wuchtete sie das vier Kilo schwere Gerät bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg im fünften Versuch auf die Weltklasseweite von 20,06 Meter und gewann ihren sechsten nationalen Titel. Angefeuert von 4000 Zuschauern auf dem Hauptmarkt in der Innenstadt. „Das war ein wunderschöner Wettkampf“, freute sich die 32-Jährige Sächsin, die für den LV 90 Erzgebirge startet, „und für mich ein ganz besonderer Sieg, weil ich jetzt seit über einem Jahr die zwei Krümel zu Hause habe. Die halten uns ganz schön auf Trab.“

Was offenbar ihrer Leistungsfähigkeit keinen Abbruch tut. Manchmal scheint es fast, je stressiger umso besser. Am Mittwoch früh war sie hundemüde zum Diamond-League-Meeting nach Monaco gereist, nach einer nicht ganz unkomplizierten Nacht mit den Zwillingen. Im Fürstentum hatte sie am Donnerstagabend mit 19,51 Metern Platz drei belegt, es siegte Weltmeisterin Lijiao Gong aus China, die Weltjahresbeste, mit 20,31 Metern. Freitag in Nürnberg angekommen, stieß sie dann auf Rang zwei der Weltjahresbestenliste vor. „Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich jetzt über 20 Meter komme, vielleicht davon geträumt“, sagte Schwanitz, die nun Topfavoritin ist bei den Europameisterschaften vom 7. bis 12. August in Berlin. Was sie aber noch nicht so sehen will: „Wir halten mal den Ball flach. Wenn es dann klappt, ist es um so schöner.“ Von ihren bisher elf Wettkämpfen in diesem Jahr hat sie zehn gewonnen. 2014 in Zürich und 2016 in Amsterdam holte sie EM-Gold - den Hattrick hat noch keine Kugelstoßerin geschafft.

32-Jährige ist dankbar für Hilfe und Flexibilität ihres Umfelds

Schwanitz ist nun die Parade-Mutti, die es schafft, Familie, den Beruf als Bundespolizistin und Leistungssport unter einen Hut zu bringen. Aber so sehr sie das freut, weist sie doch immer wieder darauf hin, wie schwierig das sei. Selbst für sie, „dabei bin ich privilegiert, habe meinen Mann, der oft zu Hause arbeiten kann, gute Freunde, die immer helfen, einen Kindergarten, der flexibel reagiert und eine Trainingsgruppe, die auch auf meine Wünsche eingeht, meinen Arbeitgeber, die Sporthilfe“. Aber was sei mit der ganz normalen Mutter, die bis 17 Uhr im Büro sitzt und nicht diese Vorzugsbehandlung erfährt? „Darüber muss man sich in Deutschland mehr Gedanken machen, wenn man will, dass die Frauen auch arbeiten.“

Schwanitz ist mit solchen Statements noch offensiver geworden, auch zielstrebiger, wie ihr Trainer Sven Lang beobachtet. „Sie macht das ganz toll als Mutti, hat ihren Tagesrhythmus entwickelt, der funktioniert. Sie ist viel reifer als vorher. Und wenn sie die Halle betritt, ist sie nicht mehr Mutter, sondern Sportlerin.“ Manchmal stößt allerdings sogar sie an Grenzen. „Wenn ich abends um zehn vom Krafttraining nach Hause komme und weiß, ich habe noch Schreibkram zu erledigen, etwas im Haushalt zu tun, dann frage ich mich: Warum tue ich mir das eigentlich an?“ Doch diese Frage beantwortet sie sich gleich selbst: „Dann gehe ich ins Kinderzimmer, schaue, ob alles in Ordnung ist und denke: Dafür machst du das.“

Die Trainingsgruppe von Sven Lang verlassen hat vor knapp einem Jahr David Storl, der am Freitag mit 21,26 Metern im ersten Versuch seinen achten Meistertitel in Serie gewann. Auch dem 28-Jährigen vom SC DHfK Leipzig hat eine Veränderung in seinem Leben offenbar nicht geschadet. Er wird nun von Wilko Schaa trainiert, der vorher am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig tätig war.

David Storl feiert seinen achten Meistertitel in Serie

„David hat wieder Freude“, sagt Gonschinska. Storl selbst war nur von seiner Weite ein wenig enttäuscht, „ich hatte mir mehr vorgenommen“. Er hatte allerdings den gleichen Reisestress in den Knochen wie Schwanitz; in Monaco hatte er noch 21,41 Meter gestoßen. „Wir sind auf einem guten Weg, die EM in Berlin ist mein absolutes Highlight in diesem Jahr“, sagt Storl. Allerdings ist seine Favoritenrolle dort nicht so eindeutig wie die seiner Teamkollegin. Vor allem der Pole Michal Haratyk, Europas Bester in diesem Jahr mit 22,08 Metern vor Storl (21,62) sowie der Tscheche Tomas Stanek (21,46) werden als große Konkurrenten im Kampf um die Medaillen erwartet.

„Jetzt geht es vor der EM noch einmal ins Trainingslager nach Südtirol, da können wir vielleicht noch was draufpacken“, sagt Storl. Wie Schwanitz plant er langfristig mit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und wie sie hat auch er seit vergangenem Jahr einen besonderen Antrieb. Da wurde er zum ersten Mal Vater.