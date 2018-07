Dennis Schröder wechselt nach Oklahoma

Nationalspieler Dennis Schröder verlässt nach fünf Jahren die Atlanta Hawks und wechselt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu Oklahoma City Thunder. Das berichtet der für gewöhnlich gut informierte TV-Sender ESPN.

Der Braunschweiger Schröder (24 Jahre) soll gemeinsam mit Mike Muscala an OKC gehen. Atlanta erhält im Gegenzug den zehnmaligen Allstar und dreimaligen US-Olympiasieger Carmelo Anthony sowie einen Erstrunden-Pick im Draft 2022.

Schröder war von den Hawks im Jahr 2013 an Position 17 gedraftet worden und hat seitdem 386 Spiele für die Franchise absolviert. In der Hauptrunde kam der Spielmacher im Schnitt auf 23,7 Punkte. 2017 hatte Schröder einen Vier-Jahres-Vertrag in Atlanta abgeschlossen.

Laut der Meldung von ESPN wird Schröder bei Oklahoma City Thunder pro Saison 15,5 Millionen Dollar verdienen.