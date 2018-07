Wellbrocks Sprung aus dem Schatten

Berlin. Florian Wellbrock starrte ungläubig auf die Anzeigetafel. 14:40,69 Minuten stand dort – für ihn war klar: Das musste ein Fehler sein. Zum Glück gab es bei den Swim Open in Stockholm noch eine zweite Anzeigetafel, doch da stand die gleiche Zeit. „Ich dachte: Das kann nicht stimmen“, erinnert sich Wellbrock an den Wettkampf im April zurück. Dann aber sah er seinen Trainer Bernd Berkhahn am Beckenrand jubeln und begriff, dass er diese Zeit wirklich geschwommen war.

Mit 14:40,69 Minuten über 1500 Meter Freistil hatte der Schwimmer vom SC Magdeburg den deutschen Rekord von Jörg Hoffmann aus dem Jahr 1991 um knapp zehn Sekunden unterboten und damit eine neue Weltjahresbestzeit erzielt. Zudem schwamm er auf Rang neun der ewigen Bestenliste. Vor dem Wettkampf hatte es sich angedeutet, dass er in guter Verfassung war. „Das Training fiel mir in den Tagen davor deutlich leichter als sonst“, erinnert er sich. Ursprünglich hatte er nur so lange wie möglich am Ukrainer Mykhailo Romanchuk dranbleiben wollen, dem Vizeweltmeister des vergangenen Jahres. Doch als er nach der Hälfte des Rennens merkte, wie Romanchuk nachließ, während er selbst noch Reserven hatte, zündete er den Turbo.

Die Langstrecken stehen im Schwimmen häufig im Schatten der kürzeren Disziplinen. Bei den deutschen Meisterschaften in der Schwimmhalle an der Landsberger Allee (Donnerstag bis Sonntag, Vorläufe jeweils ab 9 Uhr/1500 m am Sonntagnachmittag) steht Florian Wellbrock in diesem Jahr jedoch besonders im Fokus, ist er doch für die EM im August in Glasgow einer der wenigen deutschen Medaillenkandidaten. Außer ihm haben im Einzel Franziska Hentke (200 m Schmetterling), Philip Heintz (200 m Lagen), Sarah Köhler (400/800 m Freistil) sowie die Berlinerin Lisa Graf von der SG Neukölln (200 m Rücken) gute Aussichten auf Edelmetall.

Ex-Weltmeister Koch kämpft noch um das EM-Ticket

Insgesamt hat der Deutsche Schwimm-Verband 31 Beckenschwimmer für die Europameisterschaften nominiert. Nicht dabei ist bislang Ex-Weltmeister Marco Koch, der über 200 Meter Brust die Norm verpasst hatte und daher nicht im Aufgebot steht. Schwimm-Weltrekordler Paul Biedermann plädiert dafür, den 28-Jährigen dennoch zu nominieren. „Ich finde die Diskussion nicht verständlich, ob Marco Koch zur EM fährt oder nicht. Er hat für den Deutschen Schwimm-Verband sehr oft die Medaillen geholt und am Ende für ein positives Ergebnis gesorgt. Für mich wäre klar, dass er mit dabei ist.“ Koch habe in einem Jahr, in dem weder WM noch Olympia stattfinden, im Training Neues ausprobiert. Da gehöre es dazu, dass es mal nicht so funktioniert wie gewünscht. „Ich würde Marco niemals abschreiben“, sagte Biedermann. Mit einer starken Leistung bei den Deutschen Meisterschaften könnte Koch jedoch nachnominiert werden.

Während der Darmstädter also noch um das Ticket für Glasgow schwimmt, geht es für Florian Wellbrock in Berlin nur um den Titel. Die Zeit ist nebensächlich, zumal er seine Form zuletzt mit hartem Training mutwillig zerstört hat. Schließlich will er bei der EM in Topform sein – die nationalen Titelkämpfe sind nur eine Durchgangsstation. Der 20-Jährige weiß: „Die Zeit, die ich in Stockholm geschwommen bin, ist nichts wert, wenn ich sie nicht bei einem großen internationalen Wettkampf bestätigen kann.“

2016 bei den Olympischen Spielen in Rio war es ihm nicht gelungen, seine Leistung abzurufen. Die Nervosität war zu groß. „Inzwischen habe ich mehr Routine und bin abgeklärter geworden“, sagt er. Warum es allerdings so gut läuft, kann er sich selbst nicht erklären, denn verändert habe er nichts. „Ich bin jemand, der im Training hart und konzentriert arbeitet. Wahrscheinlich zahlt sich das jetzt einfach aus.“ Wellbrock ist in dieser Saison auch beim Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer sehr erfolgreich und bezwang dort zuletzt zweimal den Olympiasieger und Weltmeister Ferry Weertman (Niederlande). „Mir macht beides Riesenspaß“, sagt er. Bei der EM wird er sich allerdings auf die Beckenwettbewerbe konzentrieren.