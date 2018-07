Islands Erfolgstrainer Hallgrimsson hört auf

Reykjavik. Heimir Hallgrimsson hat nach sieben Jahren seinen Rücktritt als Nationaltrainer der isländischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Das bestätigte der isländische Verband am Dienstag. Bei der Endrunde in Russland war der WM-Debütant mit nur einem Punkt in der Vorrunde gescheitert, hatten sich aber teuer verkauft.

„Ich bin dankbar, ein Teil dieses Teams gewesen zu sein. Der Erfolg und die Leistung haben dem isländischen Fußball großen Respekt verschafft. Ich wünsche der Mannschaft viel Glück“, wurde der 51-Jährige in einer Mitteilung zitiert. Er werde künftig wieder in seinem erlernten Beruf als Zahnarzt arbeiten.

Künftig wieder Zahnarzt

Hallgrimsson, der auf den Westmännerinseln südlich von Island eine Zahnarzt-Praxis leitet, hatte Island bei der EM 2016 noch gemeinsam mit dem Schweden Lars Lagerbäck ins Viertelfinale geführt und danach alleinverantwortlich übernommen. Nach dem WM-Aus hatten sich seine Spieler noch für einen Verbleib ausgesprochen.

Unmittelbar nach der WM hatte Hallgrimsson selbst seine Zukunft offen gelassen. „Es gibt eigentlich keinen besseren Job auf der Welt als den des Nationaltrainers von Island. Es würde mir schwerfallen, das Team zu verlassen. Wir machen jetzt erst einmal Urlaub, und dann setzen wir uns in Ruhe zusammen und reden darüber, wie es weitergeht“, sagte er nach dem unglücklichen 1:2 gegen den späteren Finalisten Kroatien im letzten Gruppenspiel.

