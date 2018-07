90.000 Zuschauer bejubeln Sieg von Marc Marquez am Sachsenring

Bei seinem neunten Rennen am Sachsenring gelang Marc Marquez der neunte Sieg in Folge.

Oberlungwitz. Eine der längsten Erfolgsserien in der Motorrad-WM hat Bestand. Bei seinem neunten Rennen am Sachsenring gelang Marc Marquez der neunte Sieg in Folge. Der 25 Jahre alte Spanier überquerte am Sonntag in der Klasse MotoGP auf seiner Honda die Ziellinie vor dem Yamaha-Duo Valentino Rossi (Italien, 2,1 Sekunden zurück) und Maverick Vinales (Spanien, 2,7 zurück). Entsprechend ausgelassen feierte der amtierende Weltmeister vor rund 90.000 Zuschauern (Sonntag) seinen Auftritt. Das Rennergebnis entspricht dem WM-Stand: Marquez (165 Punkte) vor Rossi (119) und Vinales (109). Der nächste WM-Lauf wird am 5. August in Brünn (Tschechien) ausgetragen

Marquez jubelt über seinen Sieg

Foto: pa

Rossi freut sich mit Halbbruder Marini

Für Rossi, mittlerweile 39 Jahre alt, war der Deutschland-Grand-Prix aus zwei weiteren Gründen ein besonderer Tag. Sein Halbbruder Luca Marini (21) sicherte sich im Rennen der Moto2 mit Platz drei den ersten WM-Podiumserfolg in seiner Karriere. Der Sieg dort ging an den Südafrikaner Brad Binder (22) vor dem Spanier Joan Mir (20). Und auch Rossi-Schützling Marco Bezzecchi (Italien, 19) erreichte in der Kategorie Moto3 hinter Sieger Jorge Martin (Spanien, 20) und vor dem Briten John McPhee (24) das Treppchen. Bezzecchi fährt auf Betreiben von Rossi im kleinen sächsischen Team Prüstel, dem ein gelungenes „Heimspiel“ glückte.

Plätze unter den besten zehn gab es für die beiden deutschen WM-Fixstarter. Phillip Öttl (22) sicherte sich in der Klasse Moto3 Rang acht, Marcel Schrötter (25) fuhr in der Moto2 als Sechster über die Ziellinie. MotoGP-Gaststarter Stefan Bradl - der 28-Jährige Moto2-Weltmeister von 2011 ersetzte den verletzten Italiener Franco Morbidelli - verpasste als 16. die WM-Punkte nur um eine Position.