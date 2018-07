Boxen: Tyron Zeuge und der große Zoff

Nach der Niederlage des Berliners war Trainer Jürgen Brähmer so wütend, dass er eine Trinkflasche in Richtung Zuschauerreihen warf.

Offenburg. Der letzte deutsche Boxweltmeister ist seinen Titel los. Und zum Abschied wurden reichlich Giftpfeile und eine volle Trinkflasche abgefeuert. Supermittelgewichtler Tyron Zeuge (26) hat in der Nacht zum Sonntag in Offenburg gegen den britischen Meister Rocky Fielding durch technischen K.o. in der fünften Runde verloren und ist damit nur noch Ex-Champion. Genauso wie Arthur Abraham, Marco Huck, Felix Sturm, Jack Culcay. Erstmals seit 14 Jahren gibt es hierzulande nun keinen Champion mehr, die gesamte Sportart wurde auf die Bretter geschickt. Ein Leberhaken in der fünften Runde hatte Zeuge in die Knie und Trainer Jürgen Brähmer zum Wurf des Handtuchs gezwungen. Der Coach war so wütend, dass er auch eine Trinkflasche in Richtung Zuschauerreihen warf.

Schwelender Streit zwischen Brähmer und dem Sauerland-Stall

Es war nicht nur die schwache Vorstellung des Berliners, die vor lediglich 600 Zuschauern in der Baden-Arena Bestürzung hervorrief. Der seit Wochen schwelende Streit zwischen Zeuge und seinem Trainer Brähmer auf der einen und dem Sauerland-Boxstall auf der anderen Seite wurde nach dem WM-Fight des Verbandes WBA im Supermittelgewicht offen ausgetragen. Brähmer warf Sauerland vor, seinem Schützling nicht genug Vorbereitungszeit erlaubt zu haben. „Wir wurden zu dem Termin gezwungen, nur um Verträge einzuhalten“, grollte Brähmer: „Wir hatten gerade einmal sechs Wochen Vorbereitung. Mit dem Saftladen hier wird das deutsche Boxen sicher nicht erfolgreich.“

Attacke soll ein juristisches Nachspiel haben

Brähmer machte Frederick Ness, seit 1. Juli offiziell nur noch Berater und nicht mehr Geschäftsführer, als einen Hauptschuldigen aus. Seit Wochen schreibt er Ness Mahnungen wegen offener Rechnungen aus der Vorbereitung. Ness war wohl das Ziel der Trinkflasche, wobei Brähmer bestritt, dass er jemanden treffen wollte. Das Geschoss schlug neben Ness ein – und traf die Ehefrau von Manager Wilfried Sauerland am Oberschenkel. Die Attacke soll ein juristisches Nachspiel haben. Sauerland kritisierte den Coach, die falsche Taktik ausgegeben zu haben: „Zeuge hat zu offensiv geboxt, er ist ein Konterboxer.“ Den Boxer würde er gern in seinem Stall behalten, Brähmer nicht. Zeuge besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2019, hatte aber vor Wochen die Kündigung eingereicht. Ex-Weltmeister Graciano Rocchigiani, Co-Kommentator bei Sport1, prophezeit Zeuge eine düstere Zukunft: „Für mich ist er in dieser Gewichtsklasse zu schwach.“