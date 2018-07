Wimbledon-Ticker: Kerber und Williams müssen sich gedulden

Angelique Kerber und Serena Williams haben das Finale in Wimbledon erreicht. Hier sind alle Informationen in unserem Wimbledon-Ticker.

Essen/London..

Angelique Kerber trifft im Wimbledon-Finale auf Serena Williams

Kerber und Williams müssen sich wohl etwas gedulden, denn vor ihrem Spiel wird das unterbrochene Herren-Halbfinale Nadal/Djokovic fortgesetzt

2016 besiegte Williams Kerber im Endspiel in zwei Sätzen.

Am Samstag findet in Wimbledon das Endspiel im Damen-Einzel statt. Angelique Kerber aus Kiel trifft auf Serena Williams. Beide standen sich im Jahr 2016 schon einmal im Finale gegenüber - Williams ließ Kerber keine Chance. Im Halbfinale hatte Williams gegen Julia Görges gewonnen.

Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen in unserem Wimbledon-Ticker:

• Samstag, 14. Juli 2018

Wimbledon-Fortsetzung Djokovic-Nadal vor Kerber-Finale

Angelique Kerber muss sich vor ihrem zweiten Wimbledonfinale am Samstagnachmittag womöglich noch etwas gedulden, bevor sie zum Duell mit der siebenmaligen Gewinnerin Serena Williams auf den Centre Court darf. Vor dem für 15.00 Uhr MESZ geplanten Endspiel der Frauen setzten die Organisatoren des Rasen-Grand-Slam um 14.00 Uhr MESZ die Fortsetzung des Männer-Halbfinals zwischen dem Serben Novak Djokovic und Rafael Nadal aus Spanien an.

Erschöpfter Wimbledon-Finalist Anderson stößt Regel-Debatte an

Das Damen-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams wird vermutlich verschoben. Auch deswegen stieß der Sieger des zweitlängsten Wimbledon-Matches eine Debatte an. Finalist Kevin Anderson sprach sich dafür aus, auch im fünften Satz einen Tiebreak zu spielen. Die aktuelle Regelung, im Entscheidungssatz so lange weiterzumachen, bis ein Tennisprofi zwei Spiele Vorsprung habe, sei nicht mehr zeitgemäß. "Ich sehe den Mehrwert dadurch nicht. Ich sehe keinen Grund dafür, nicht bei allen Grand Slams einen Tiebreak zu spielen", sagte der 32-Jährige nach dem bei weitem längsten Halbfinale der Geschichte von Wimbledon über 6:36 Stunden.

Meghan Markle drückt Williams in Wimbledon die Daumen

Im Wimbledon-Finale gegen Angelique Kerber kann sich Serena Williams auch auf die Unterstützung in der Royal Box freuen. Mit Meghan Markle, der Frau von Prinz Harry, ist sie seit Jahren befreundet. Die Weltklasse-Tennisspielerin war auch im Mai Gast bei der Hochzeit. "Nun unterstützt sie mich in einer anderen Rolle. Aber unsere Freundschaft ist immer noch die gleiche", sagte die 36-jährige Serena Williams, die am Samstag (15 Uhr MESZ/Sky/ZDF) zum achten Mal Wimbledon gewinnen will.

Kerber liegt gegen Williams in der direkten Bilanz klar zurück

Wie vor zwei Jahren heißt das Tennis-Endspiel von Wimbledon Angelique Kerber gegen Serena Williams. Die Bilanz der deutschen Nummer eins gegen die 36 Jahre alte US-Amerikanerin lautet 2:6. Zuletzt besiegte die Kielerin Serena Williams bei ihrem Australian-Open-Triumph 2016. Seit ihrem ersten Finale beim Rasenturnier in London vor zwei Jahren haben die beiden nicht mehr gegeneinander gespielt.

Tennisverband Schleswig-Holstein traut Kerber Sieg zu

Der schleswig-holsteinische Tennisverband rechnet mit einem Finalsieg der Kielerin Angelique Kerber beim Turnier von Wimbledon am Samstag. "Ihr Weg ins Finale stützt meine Hoffnung und meine These, dass sie das gewinnt", sagte Verbandspräsident Frank Intert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur."Wir drücken Angie ganz doll die Daumen."

Der Stolz auf Kerber, auf die Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges aus Bad Oldesloe und auch auf die Neumünsteranerin Mona Barthel sei im Landesverband allenthalben zu spüren. Kerber trifft am Samstag im Finale von Wimbledon auf die Amerikanerin Serena Williams, der sie 2016 an gleicher Stelle unterlegen war.