Amateure können Heimspiel in der Arena auf Schalke gewinnen

Das Sportportal „RevierSport“ tut etwas für den deutschen Amateurfußball: Ein Amateurteam darf Ende September ein reguläres Meisterschaftsspiel in der Veltins-Arena auf Schalke austragen. Von der Fahrt zum Stadion im Mannschaftsbus, über das Umziehen in der Umkleidekabine, bis hin zur Pressekonferenz – alles wird wie bei den Profis ablaufen.

Wer kann teilnehmen?

Jede Amateurmannschaft von der Kreisliga bis zur Oberliga darf sich jetzt bewerben -Teams aus ganz Deutschland dürfen teilnehmen.

Die einzige Voraussetzung: Ihre Mannschaft muss in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga oder Oberliga gemeldet sein.

Wo kann man sich bewerben?

Wenn Sie sich bewerben wollen, geht das unter folgendem Link: http://www.reviersport.de/374941---jetzt-bewerben-amateure-koennen-heimspiel-schalke-gewinnen.html

Sie senden uns ein Foto (max. 2 MB) mit Bewerbungstext, warum sich Ihr Team dieses außergewöhnliche Heimspiel in der Arena verdient hat. Selbstverständlich können Sie Ihre Bewerbung kreativ mit einem Video von Ihrer Mannschaft aufpeppen. Fügen Sie der Bewerbung einfach den Link zu Ihrem Video auf einem der gängigen Video-Plattformen (Youtube, Vimeo oder Vine) hinzu.

Anschließend das Gewinnspiel-Formular mit Ihren Daten ausfüllen und per Klick abschicken.

Die prominente Jury ermittelt aus allen Einsendungen die sechs Mannschaften, die anschließend in eine Endrunde einziehen.

In dieser Endrunde besuchen wir die sechs Mannschaften in ihren Klubheimen oder Sportplätzen und drehen ein Video. In diesem Video haben die Finalteilnehmer noch einmal die Möglichkeit zu zeigen, dass sie das Heimspiel in der Veltins-Arena verdient haben.

Die Gewinner-Mannschaft wird per Online-Voting ermittelt.

Anmeldeschluss ist am 2. August 2018 um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Erfolg!