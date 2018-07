So führte Valentino Rossi Landsmann Marco Bezzecchi an die Weltspitze

Valentino Rossi brachte Marco Bezzecchi zum deutschen Team PrüstelGP. Am Wochenende steht ein Heimspiel auf dem Sachsenring an.

Motorsport So führte Rossi Landsmann Bezzecchi an die Weltspitze

Berlin. Die Antwort kommt prompt. „Per caso“, zufällig, sei er zum Rennsport gekommen. Der Zufall ereilte Marco Bezzecchi kurz vor seinem sechsten Geburtstag. Mittlerweile 19, ist der Italiener aus Rimini Motorrad-Profi, Schützling von Superstar Valentino Rossi (39) und auch wegen dessen Initiative Angestellter in einem deutschen Motorrad-Team. Genauer: Top-Fahrer bei PrüstelGP aus Callenberg in Sachsen. Top-Fahrer, weil Bezzecchi als WM-Zweiter zum Heimspiel am Sachsenring an diesem Wochenende anreist.

Traumberuf Rennfahrer

Alles per caso? Bezzecchi: „Ich hatte mir zum sechsten Geburtstag einen Motorradhelm gewünscht. Mein Papa ging mit mir in ein Motorradgeschäft, ich fand schnell einen Favoriten.“ Doch die Kopfbedeckung im obersten Regal mit dem Design von Valentino Rossi gehörte dem Sohn des Motorrad-Händlers und war unverkäuflich. Statt zu weinen, fasste Bezzecchi einen Entschluss: „Ich habe meinem Papa gesagt, ich wolle auch Rennfahrer werden.“

Valentino Rossi lobt seinen Schützling

2015 gewann er die italienische Meisterschaft in der Klasse Moto3, 2017 folgte die Zusage von Rossi, ihn als elftes Mitglied in seiner Rennfahrerschule (VR46 Academy) aufzunehmen. „Es war ein Risiko, Marco den Platz anzubieten, denn er war ein netter, aber manchmal noch zu netter Junge“, erinnert sich Rossi, sieht sich aber bestätigt. „Marco hat bald alles, was man für Erfolge braucht. Er lernt gern und schnell.“

Bezzecchi sieht das als Verpflichtung

„Valentino fährt mit mir und den anderen auf seinem Trainingsgelände. Er schaut sich meine Rennen an, spricht mit mir über Fehler, zeigt sie mir auf Video und sagt mir, wie es besser geht. Einfach perfekt.“ Neben den Fahrstunden stehen Theorie, Technik und Konditionstraining auf dem Programm. Letzteres absolviert Bezzecchi am liebsten mit Boxhandschuhen auf den Fäusten. „Boxen bietet alles. Kraft, Beweglichkeit im Oberkörper, Ausdauer. Alles, was man auf dem Motorrad braucht.“ Und es hilft beim Gewicht: 57 Kilo verteilt auf 1,71 Meter.

Ein Sieg, drei zweite und ein dritter Platz

Callenberg statt Rimini, Prüstel statt Rossi? Bezzecchis Teamchef Ingo Prüstel erklärt: „Wir haben eine Anfrage vom österreichischen Hersteller KTM bekommen, ob wir 2018 für ihre Motorräder ein Team machen können. Das war schon mal riesig. Dass dann Valentino Rossi einen seiner Fahrer zu uns geschickt hat, weil er uns beobachtet hatte und unsere Arbeit gut fand, war perfekt.“ Nach acht Saisonrennen stehen für Prüstel und Bezzecchi ein Sieg, drei zweite und ein dritter Platz in den Ergebnislisten. Rossi wird in absehbarer Zeit seine Karriere beenden und als MotoGP-Teamchef (voraussichtlich 2020) arbeiten – da wäre Bezzecchi gern dabei. Ein Plan, von dem die aktuellen deutsche Motorrad-Profis nur träumen.

Immerhin: Phillip Öttl (22, Moto3) gelang im Mai in Spanien sein erster Grand-Prix-Erfolg, und Marcel Schrötter (25, Moto2) erreichte sechs Mal die Top Ten. Daran wollen beide am Sonntag (ab 11 Uhr live bei Eurosport) auf dem Sachsenring anknüpfen. Stefan Bradl (28), 2011 Moto2-Weltmeister, ist momentan Honda-Testfahrer in der MotoGP. Sandro Cortese (28), 2012 Moto3-Champion, ist derzeit WM-Spitzenreiter der Klasse Superport (vergleichbar mit der Moto2), die am Sachsenring aber nicht startet. Er kommt als TV-Co-Kommentator.