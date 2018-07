Statt Tour de France: Berliner Roger Kluge nun auf der Bahn

Berlin. Der Reiz des Neuen hat Roger Kluge in seinen Bann gezogen. Deswegen reiste der Berliner sogar ein paar Tage früher nach Dudenhofen, als er das üblicherweise getan hätte bei einer deutschen Meisterschaft im Bahnradsport. Kluge wollte trainieren, die Koordination mit den Kollegen im Vierer schulen, der diesmal sehr speziell ist.

Neues Projekt für Kluge

Dieses neue „Projekt“, wie Kluge es nennt, lenkt ihn gerade davon ab, dass die Saison einen anderen Verlauf nimmt als erhofft. Ursprünglich rechnete der 32-Jährige damit, jetzt die Straßen Frankreichs unter den Reifen zu haben und am 29. Juli in Paris anzukommen, im Hauptberuf ist der Berliner Straßenradprofi. Doch sein Team Michelton-Scott änderte kurzfristig die taktische Marschroute für die Tour de France und setzt alle Ambitionen auf das Gesamtklassement statt auf Tagessiege. „Ich bin leider mehr an den Sprint gebunden“, sagt Kluge, der als Anfahrer für Caleb Ewan fungiert. In Frankreich kommen nun die Bergfahrer seines Teams zum Zug.

Der Berliner hat einen schweren Stand bei seinem Team

Wenn das große Ziel aus dem Blick rückt, „fällt die Motivation, man ist ein bisschen enttäuscht“, so Kluge, der schon zweimal in Frankreich startete und beim Giro d’Italia 2016 sogar eine Etappe gewann. Dieses Jahr wird mit der Nicht-Berücksichtigung bei der Tour nun gänzlich ohne große Rundfahrt enden. Beim Giro war er nicht dabei, für die Vuelta ist seine Teilnahme nicht vorgesehen. Selbst die Neuauflage der Deutschland Tour Ende August kann er nur aus der Ferne beobachten, sein Team entsendet keine Auswahl.

Kluge nun also auf der Bahn

Immerhin aber gibt es ja den Plan B, die am Mittwoch beginnenden Bahn-Meisterschaften in der Pfalz, mit der sich die Tour-Absenz etwas überbrücken lässt. „Wenn der Brandenburg-Vierer nicht so interessant wäre, hätte es sein können, dass ich dort gar nicht dabei bin“, so der Berliner, der auf der Bahn für das LKT-Team Brandenburg antritt. Der neue Trainer des Teams, der renommierte Heiko Salzwedel, dachte sich, den Berliner Sprinter Maximilian Levy als Tempomacher auf den ersten Runden in den Vierer einbauen zu können. „Das Projekt hat ganz gut angefangen. Ich bin gespannt“, erzählt Kluge. Ins Finale der Mannschaftsverfolgung wollen sie.

Ganz ungelegen kommt dem Radprofi der Ausflug nach Dudenhofen trotz der verpassten Frankreich-Rundreise nicht: „Es ist immer gut, auf die Bahn zurückzukehren.“ Wobei die Meisterschaft unter dem Eindruck des Trainingsunfalls der zweifachen Olympiasiegerin Kristina Vogel vor zwei Wochen stehen wird, die schwere Wirbelsäulenverletzungen erlitten hat. „Man hofft das Beste für sie“, sagt Kluge. Mit Blick auf die EM Anfang August in Glasgow, die ohnehin zu seinem Rennprogramm gehörten, kann er sich nun wieder eingewöhnen auf dem Oval. In Schottland wird Kluge aber mit dem Berliner Theo Reinhardt im Madison antreten, in der Hoffnung auf einen weiteren Titel. Anfang März waren die beiden in Apeldoorn/Niederlande Weltmeister geworden. Für den Routinier erfüllte sich damit ein Traum.

Den von der dritten Tour-Teilnahme hat er auch noch nicht aufgegeben. Sein Vertrag bei Michelton-Scott läuft aus, wegen der hohen Bahn-Affinität der Australier würde er gern dort bleiben. Über die Tour-Ambitionen müsste man aber noch mal reden.

Mehr über die Tour de France:

Rad-Profi Simon Geschke: „Ich spende meinen Gewinn“

Greipel verpasst Tour-Etappensieg nur um Zentimeter

BMC gewinnt Teamzeitfahren - starker Froome wieder ausgebuht