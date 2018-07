Angelique Kerber marschiert ins Achtelfinale von Wimbledon

London. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist in Wimbledon mit einer starken Leistung ins Achtelfinale eingezogen. Die 30-Jährige bezwang am Samstag in Runde drei die Japanerin Naomi Osaka (Nr. 18) in nur 63 Minuten mit 6:2, 6:4. Im Vorjahr war die Finalistin von 2016 in der Runde der letzten 16 an der späteren Turniersiegerin Garbine Muguruza (Spanien) gescheitert. Kerbers nächste Gegnerin ist am Montag Belinda Bencic aus der Schweiz.

Kerber ist die zweite Deutsche im Achtelfinale

Am Vortag hatte sich bereits Julia Görges (Bad Oldesloe) durch ein 7:6 (7:3), 3:6, 10:8 gegen die Tschechin Barbora Strycova (Nr. 23) eine Runde weiter gekämpft. Die 29-Jährige trifft ebenfalls am Montag auf die Kroatin Donna Vekic.

Gut ins Match gestartet

Kerber erwischte gegen Osaka, gegen die sie 2017 bei den US Open eine schmerzhafte Erstrundenpleite kassiert hatte, einen hervorragenden Start. Nach 20 Minuten führte sie bereits 5:1 und sicherte sich wenig später den ersten Satz. Auch in den zweiten Durchgang startete die Kielerin mit einem Break, das sie bis zum Schluss erfolgreich verteidigte.

Die Weltranglistenzehnte ist nun neben Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 7) eine von nur noch zwei Top-10-Spielerinnen im Wettbewerb. Zuvor hatte am Samstag die topgesetzte Weltranglistenerste Simona Halep die denkwürdige Serie von Favoritinnenstürzen fortgeführt und gegen die Taiwanesin Hsieh Su-Wei 6:3, 4:6, 5:7 verloren.

( sid )