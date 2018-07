Der engste Rennkalender aller Zeiten erhöht das Unfallrisiko in der Formel 1. Silverstone ist das dritte Rennen in 15 Tagen.

Formel 1 Lewis Hamilton und Co. stoßen in Silverstone an ihre Grenzen

Augen zu, Kopfkino an: Stellen wir uns Sebastian Vettel auf dem Cover eines Männermagazins vor, in kariertem Rock, hohen Schnürstiefeln und mit einem Diadem über dem nackten Brustkorb. Einem Formel-1-Piloten nicht zuzutrauen? Nun, einem schon. Vettels großer Widersacher Lewis Hamilton hat sich vor dem Großen Preis von Großbritannien am heutigen Sonntag (15.10 Uhr/RTL) in genau dieser Pose für die britische „GQ“ ablichten lassen. Und ob beabsichtigt oder nicht: Die Bilder, die dabei entstanden, passen ziemlich gut zur Situation der Formel 1. Denn was für Hamiltons extravaganten Look gilt, gilt auch für den Rennkalender – so extrem wie aktuell ging es noch nie zu.

"Meine Leute waren geschockt"

Silverstone ist das dritte Rennen in 15 Tagen. Frankreich, Österreich, England – ein so dichtes Programm gab es noch nie in der Geschichte der Rennserie. „Was wir im Moment durchleben, ist eine Reise ins Ungewisse“, sagt Peter Crolla, der Teammanager des Haas-Rennstalls. Die Frage ist, wie viel Energie, Konzentration und Motivation bei dem Gewaltakt auf der Strecke bleiben: „Als meine Leute zum ersten Mal von dem Terminplan gehört haben, waren sie geschockt“, so Crolla. Die Renn-Verkehrsdichte gibt es deshalb, weil die Formel 1 dem Finale der Fußball-WM und in Wimbledon aus dem Weg gehen wollte.

Die Folge: Mensch und Material kommen ans Limit

Die Arbeit in den Boxen folgt schließlich einer ganz eigenen Choreographie, und wer diese stört, riskiert Pannen. Ein derartiger Termindruck wie in diesem Jahr ist selbst den routiniertesten Fahrensleuten noch nicht untergekommen. „Ich glaube, wir haben unsere Lektion gelernt in diesen Wochen“, sagte Claire Williams, die Chefin des Williams-Teams, „drei so enge Rennen wird es wohl nicht mehr geben.“ Denn die Gefahr fährt mit. Technisches Versagen ist dabei nur ein Risiko.

Viele Jobs sind dreifach besetzt

„Dem menschlichen Faktor gilt meine größte Sorge“, sagt Toro Rossos Teammanager Graham Watson, „die Dreifach-Strapazen ermüden viel mehr, als die Mechaniker es zunächst merken.“ Deshalb sind viele Jobs, gerade beim fahrenden Personal, dreifach besetzt. Tatsächlich liegt im Hochgeschwindigkeitsgeschäft die Kraft meistens in der Ruhe. Die ist relativ, wenn man montags aus der Steiermark zurückkommt und Donnerstagmorgen in Mittelengland schon wieder einsatzbereit sein muss. Eine Sorge reist bei den gut 1000 Frauen und Männern, die im Wanderzirkus beschäftigt sind, übrigens immer mit: die, dass es noch schlimmer wird. Liberty Media, der Rechteinhaber der Formel 1, will in Zukunft noch mehr als die 21 Rennen in diesem Jahr aufs Programm setzen.

Engländer in der Qualifikation vor Vettel und Räikkönen

Auch an Hamilton gehen die Strapazen nicht spurlos vorbei. „Der Titelkampf in diesem Jahr belastet mich ungewöhnlich – das überrascht mich nach all dem Erfolg, den ich schon hatte“, hat er unlängst zugegeben: „Ich muss mehr denn je investieren, es ist eine schwierige Saison, mit dem ganzen Auf und Ab.“ Passend dazu hat er gerade erst einen Tauchschein gemacht. Hamilton hat gelernt, seinen Atem und seinen Puls zu kontrollieren und damit Körper und Kopf zu fokussieren. Tief durchatmen, den beschleunigten Herzschlag ignorieren, allerhöchste Aufmerksamkeit wahren. In der Qualifikation zeigte das bereits Wirkung: Der Britte eroberte die Poleposition vor WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Heppenheim) und dessen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland). Gewinnt Hamilton heute zum sechsten Mal in Silverstone, wäre er in der WM-Wertung wieder vorn. Titelheld im Sportteil zu sein, das ist ihm dann doch noch am liebsten.