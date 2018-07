Tour de France: Gaviria gewinnt Tour-Auftakt - Kittel Dritter

Fontenay-le-Comte. Marcel Kittel schickte nach dem knapp verpassten Gelben Trikot sogleich eine Kampfansage, der umstrittene Topfavorit Christopher Froome rollte mit zerrissenem Trikot und Rückstand ins Ziel: Eine turbulente erste Etappe der 105. Tour de France hat sogleich das Feld durcheinandergewirbelt. Beim Sieg des Kolumbianers Fernando Gaviria nach 201 km in Fontenay-le-Comte wurde Kittel als bester Deutscher Dritter, war aber keineswegs enttäuscht.

Kittel zufrieden mit Platz 3

"Es war ein harter Sprint. Der dritte Platz ist okay. Ich habe ein bisschen gepokert, aber war am Ende zu spät", sagte Katusha-Profi Kittel (Arnstadt), der nach fünf Siegen im Vorjahr trotz starker Vorstellung einen Traumstart knapp verpasste: "Wir wollten natürlich gewinnen. Ich bin sicher, dass wir das können. Die Power ist da."

Marcel Kittel (l.) schafft es nicht mehr Fernando Gaviria (r.) und Peter Sagan (M.) zu überholen

Traum wird für Gaviria wahr

Der erst 23 Jahre alte Gaviria, Nachfolger von Kittels als Sprinter Nummer eins, setzte sich in einem packenden "Sprint royal" auf einer höchst anspruchsvollen Zielgeraden vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe durch. "Ein fantastischer Tag, ein Traum ist wahr geworden", sagte Gaviria, der gleich bei seiner ersten Tour-Etappe triumphierte.

Greipel ohne Chance

Der deutsche Vizemeister John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) kam auf Rang acht. "Wir haben einen guten Job gemacht, ich konnte aber den letzten Punch nicht mitgehen", sagte Degenkolb. Andre Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) war als 26. ohne jede Chance auf das erste Gelbe Trikot seiner Karriere. "Dummheit" sei es gewesen, sagte der angefressene "Gorilla" knapp.

Gutes Wetter bei der Tour de France

Froome stürzt kurz vor dem Ziel

Der umstrittene Titelverteidiger Froome (Großbritannien/Sky), der kurz vor der Tour nach langen Diskussionen in seiner Asthmamittel-Affäre freigesprochen worden war, stürzte fünf Kilometer vor dem Ziel spektakulär und flog in den Straßengraben. Der Topfavorit setzte das Rennen derangiert fort, konnte aber das rasende Feld nicht mehr erreichen und büßte ebenso 51 Sekunden ein wie Mitfavorit Richie Porte (Australien/BMC).

"Das gehört zum Spiel dazu, wir wussten, dass die ersten Etappen tückisch werden. Bis Paris ist noch ein langer Weg", sagte Froome. Nachdem der 33-Jährige am Donnerstag bei der Teampräsentation von den Zuschauern noch vehement angefeindet worden war, kam es auf der ersten Etappe nur zu vereinzelten Unmutsbekundungen - beim Sturz aber auch zu Jubel.

Reifendefekt bei Quintana

Mitfavorit Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) erlitt knapp außerhalb der Drei-Kilometer-Marke, nach der Pannen und Stürze von der Zeitmessung her folgenlos bleiben, einen Reifendefekt und verlor gar 1:15 Minuten. Die weiteren Kandidaten auf den Gesamtsieg hielten sich schadlos. Die tückische Anfahrt zum Finale mit schmalen Straßen, mehreren Kreisverkehren und schließlich einer 90-Grad-Kurve forderte damit aber dennoch wie unter anderem von Kittel befürchtet ihren Tribut.

Der Start in Noirmoutier-en-L'Ile

Gaviria kann Gelb Sonntag verteidigen

Kittel hatte 2013 und 2014 die Auftaktetappe der Tour gewonnen und jeweils das Gelbe Trikot geholt. In der laufenden Saison war er nur schwer in die Gänge gekommen, seine einzigen beiden Etappensiege feierte er im März bei Tirreno-Adriatico. Und auch am Samstag war er eher mit gedämpften Erwartungen gestartet. "Es wird auf jeden Fall ein sehr forderndes Finale werden", sagte er: "Ich sehe mich nicht als Topfavoriten."

Für Gaviria ist es am Sonntag durchaus möglich, Gelb erfolgreich zu verteidigen. Die zweite Etappe könnte ebenfalls mit einer Sprintankunft enden, das Finale nach 182,5 km zwischen Mouilleron-Saint-Germain und La Roche-sur-Yon in der Vendee ist aber noch anspruchsvoller als zum Auftakt, die Zielgerade deutlich ansteigend.

