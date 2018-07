Struff verpasst Überraschung gegen Federer

London. Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat eine Wimbledon-Überraschung gegen Roger Federer klar verpasst. Der Sauerländer blieb am Freitag in seiner Drittrunden-Premiere bei einem Grand-Slam-Turnier beim 3:6, 5:7, 2:6 chancenlos. In 94 Minuten musste sich der 28-Jährige dem Schweizer Topfavoriten geschlagen geben. Wie Struff schied auch der Augsburger Philipp Kohlschreiber in der dritten Runde des Rasenturniers im Südwesten Londons aus. Die Bad Oldesloerin Julia Görges schaffte dagegen als erste Deutsche im diesjährigen Turnier den Sprung ins Achtelfinale. Alexander Zverev und Angelique Kerber haben am Samstag die Chance auf das Erreichen der Runde der besten 16.

Mehr in Kürze.

( dpa )