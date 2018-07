Tour de France: Für die Deutschen geht es um Etappensiege

12th March 2018, Fano, Italy; UCI Cycling World Tour, Tirreno-Adriatico, stage 6, Numana to Fano; Marcel Kittel on the podium |

Noirmoutier. Der wichtigste Mann sprach mit so leiser Stimme, dass ihn die Reporter kaum verstehen konnten. Vielleicht war es der Umstand, dass die Fragen zunächst auf Englisch gestellt wurden, vielleicht lag es aber auch daran, dass die Worte von Marcel Kittel Gewicht bekommen, sobald er sie ausspricht. Der 30-Jährige ist nach seiner Sensations-Tour im Vorjahr mit fünf Etappensiegen die deutsche Hoffnung. Er selbst bleibt aber verhalten: „Ich bin nicht der Topfavorit bei den Sprints“, sagt Kittel vor dem Start der 105. Tour de France am Sonnabend (13 Uhr, ARD und Eurosport). „Aber mein Ziel ist, die erste Etappe zu gewinnen und das Gelbe Trikot zu holen.“

Hinter Kittel liegt kein leichtes Jahr

Kittel faltete die Hände zusammen, schaute mit festem Blick in die größtenteils deutsche Reportermenge – er musste jetzt Siegeswillen ausstrahlen. „Ich fühle mich selbstbewusst“, sagte er, um Zweifel auszutreiben. Hinter Kittel liegt kein leichtes Jahr. Nach seinem Teamwechsel von Quick-Step zu Katusha-Alpecin lief nicht gleich alles rund. An der Kommunikation dürfte es nicht gelegen haben, das Schweizer Team stellt dem Kapitän mit Nils Politt, Rick Zabel und Tony Martin gleich drei deutsche Helfer zur Seite.

Doch der finale Auftritt bei der deutschen Meisterschaft in Einhausen/Hessen war ernüchternd – nur Platz zehn. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht in meinem Kopf ist“, sagte der Thüringer. „Wir sind ein bisschen auf der Suche gewesen. Wir sind uns alle bewusst, dass wir uns hier richtig reinhängen müssen.“ Damit Kittel eine Chance hat gegen den dreifachen Weltmeister Peter Sagan (Slowakei), Michael Matthews (Australien), den Briten Mark Cavendish oder Fernando Gaviria (Kolumbien).

Martin sieht sich als Adjutant und hofft auf das Zeifahren

Der eine Etappensieg, Kittels-Minimalziel, könnte dabei schon auf dem Premierenteilstück von Noirmoutier-en-L’Ile an der Atlantikküste nach Fontenay-le-Comte fallen. Deutschlands Top-Sprinter hat sich die 201 Kilometer lange Strecke mit einem Anstieg kurz vor dem Ziel bereits angesehen. Hier will er wieder schaffen, was ihm 2013 auf Korsika und 2014 in Yorkshire gelang: Gleich zum Start das Gelbe Trikot überstreifen. „Ich weiß, wie es sich anfühlt“, sagt Kittel. „Das ist für jeden Sprinter ein großer Moment.“

Mit Routine den Takt vorgeben

Ein Moment, den auch Teamkollege Tony Martin erleben könnte. Der 33-Jährige saß nach der Pressekonferenz auf einem Stuhl, die geaderten Radfahrer-Beine in der kurzen Hose strotzten vor Kraft. Dass diese muskulösen Kolben einen Sieg bei einer Tour-Etappe herausfuhren, liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Der siebenfache Zeitfahr-Weltmeister aus Cottbus ist aber nicht angetreten, um seinen Tour-Erfolgen einen sechsten hinzuzufügen. „Ich hoffe, dass ich Marcel zu einem Etappensieg verhelfen kann“, sagt Martin über seine Rolle im Team. Er gibt mit seiner Routine den Takt vor, den Sieg soll ein anderer holen. Doch das Zeitfahren auf der 20. Etappe hat er fest im Blick.

Elf Deutsche Teilnehmer

Das Feld der deutschen Hoffnungsträger ist in diesem Jahr schon deswegen geschmolzen, weil fünf Fahrer weniger als 2017 am Start sind. Elf Deutsche begeben sich auf die 3351 Kilometer lange Rundfahrt nach Paris. Neben Kittel sind das vor allem Routinier André Greipel und Joker John Degenkolb. Der gebürtige Rostocker Greipel wird bald 36, sein Vertrag bei Lotto Soudal läuft demnächst aus. Für den elfmaligen Etappensieger ist die Tour daher eine gute Chance, sich zu zeigen – und vielleicht an seine alten Erfolge anzuschließen.

Den Schlüsselbeinbruch, den er im März erlitten hatte, hat er auskuriert. „Ich hatte eine schwierige Saison nach dem Unfall“, sagt Greipel. Danach konnte er je zwei Etappensiege bei den „Vier Tagen von Dünkirchen“ in Frankreich und bei der Belgien-Tour gewinnen. Greipel gibt sich kämpferisch: „Ich denke nicht über Gelb nach, ich denke an Etappensiege – je früher, desto besser.“

Auf diesen wartet Degenkolb noch immer

Der 29-Jährige hat zwar die Klassiker Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix 2015 gewonnen, aber noch keine Tour-Etappe. „Es wäre schön, wenn ich direkt am Anfang etwas abschießen würde“, sagt der gebürtige Geraer. Die erste und die zweite Etappe am Sonntag von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon hat er bereits ausgekundschaftet, „aber es ist nicht so, dass man sich etwas aussuchen kann bei der Tour. Du fährst von Tag zu Tag“. Alle, die am Start wären, seien „zu 99 Prozent fit“. Auch er, der zuletzt an einer Schleimbeutelverletzung laborierte und bei der deutschen Meisterschaft Zweiter wurde. Das Grüne Trikot sei kein Thema, „mir wäre es lieber, ich gewinne eine Etappe“.

Ein deutscher Sieg in Frankreich hat eine enorme Strahlkraft, weiß Degenkolb. Der Sieg von Simon Geschke (Sunweb) 2015 habe den Berliner „in Frankreich unsterblich gemacht und in Deutschland seine Popularität verfünffacht“. Vielleicht ist es jetzt Zeit für Degenkolb, unsterblich zu werden.