NBA: Alba-Talent Wagner gelingt erstes Double-Double

Moritz Wagner zeigt eine gute Leistung in der Sommer-Liga

In der Sommer-Liga erzielt der Berliner Wagner 13 Punkte, außerdem holt er 13 Rebounds - zwei Werte im zweistelligen Bereich.

Sacramento. Neuling Moritz Wagner trumpft in der NBA Summer League im Trikot seiner Los Angeles Lakers weiter groß auf. Beim 71:77 gegen die Auswahl von Meister Golden State Warriors gelang dem Berliner mit 13 Punkten und 13 Rebounds das erste Double-Double für seinen neuen Klub. Bei seinem Debüt für L.A. war Wagner am Montag mit 23 Punkten Topscorer gewesen.

Wagner kämpft um Kader-Platz

Wagner, der jeden zweiten Wurf aus dem Feld traf, leistete sich im dritten und letzten Spiel des "California Classic" in Sacramento vier Ballverluste und fünf Fouls. Seine Konzentration gilt derzeit aber vor allem der Abwehr. "Ich möchte mich in der Defense wohler fühlen, solide spielen. Über den Rest mache ich mir keine Sorgen", sagte der 21-Jährige.

Wagner war im NBA-Draft in der ersten Runde an 25. Stelle von den Lakers ausgewählt worden und muss nun um einen Platz im Kader kämpfen. Die Belohnung wären Einsätze an der Seite von LeBron James. Der Superstar ist von den Cleveland Cavaliers nach Los Angeles gewechselt.

Mehr zum Thema:

Für 131 Millionen! LeBron James wechselt nach Hollywood

Wagner bei L.A. Lakers vorgestellt: "War auf Wolke sieben"