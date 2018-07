Claudia Neumann: ZDF-Moderatorin äußert sich zu Beschimpfungen

ZDF-Live-Reporterin Claudia Neumann ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Einsatz.

Berlin. ZDF-Fußballkommentatorin Claudia Neumann, die bei ihren Einsätzen am Reporterin während der Fußball-WM in den vergangenen zwei Wochen in den sozialen Medien Anfeindungen und Beschimpfungen über sich hat ergehen lassen müssen, hat sich erstmals zu den Beleidigungen geäußert.

„Ich finde das einfach grauenvoll. Diese Art von Kommunikation und falschem Demokratieverständnis, die sich durch die sozialen Medien frisst, ist grauenvoll“, sagte Neumann der „Zeit“.

„Man kann den Menschen nur immer wieder zurufen: Geht länger zur Schule. Bildet euch weiter, erweitert euren Bewusstseinshorizont, dann lernt man, auch andere Haltungen zu tolerieren. Ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen: Aber das ist einfach nicht meine Welt. Und auch kein Claudia-Neumann-Problem, sondern ein gesellschaftliches Phänomen.“

Es gehe, so Neumann weiter, bei der Kritik nicht um sie als Person, „sondern darum, dass sich Frauen erdreisten, in exponierten Positionen im Fußball aufzutauchen. Die Hetzer kennen mich ja nicht.“

Claudia Neumann auf Facebook attackiert

Die 54-jährige Sportjournalistin hat auch eine Erklärung dafür, warum im Fußball gesellschaftliche Entwicklungen so spät ankommen: „Vielleicht brauchen Männer ihre kleine Oase des Rückzugs, in der man sie Kind sein lässt.“

Neumann weiter: „Gewissen Menschen scheint zumindest jegliche Form des Anstands abhandengekommen zu sein. Jedes Anderssein geht ihnen gegen den Strich. Ob es weibliche Kommentatoren sind oder homosexuelle Spieler, Fußballer mit Migrationshintergrund – manche Menschen scheinen nicht akzeptieren zu wollen, dass ihnen das Altbekannte abhandenkommt.“

Außerdem hat die Kommentatorin einen Tipp für all diejenigen, die lieber einer Männerstimme zuhören: „Das ist doch auch ihr gutes Recht. Es gibt auch Frauen, die lieber Béla Réthy zuhören als mir. Das ärgert mich nicht. Solange die Kritik nicht persönlich wird, soll auch jeder seinen Unmut äußern. Ich denke dann: Schaltet doch einfach den Ton aus, wenn es euch stört.“

Das ZDF hat wegen der Angriffe im Internet Strafanzeige gegen zwei Nutzer gestellt, die sich Claudia Neumann in sozialen Medien gegenüber extrem abfällig geäußert, sie beleidigt und öffentlich zu Straftaten aufgefordert haben. (dpa)