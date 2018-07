Nowotny: „Du bist der Depp der Nation“

Berlin. Wenn es einen deutschen Experten für bittere Pleiten gibt, dann heißt dieser Jens Nowotny (44). Mit Leverkusen vergeigte der Verteidiger einst so viele Titelchancen, dass irgendwann der Name Vizekusen erfunden wurde. Und mit der Nationalelf flog er bei den EM-Turnieren 2000 und 2004 in der Vorrunde raus.

Herr Nowotny, wie fühlt es sich an, bei einem großen Turnier zu versagen?

Jens Nowotny: Es ist ein beschissenes Gefühl. Du bist der Depp der Nation, und so wird man auch behandelt. Natürlich war ich auch immer sehr enttäuscht. So ein Ausscheiden ist bitter.

Nach dem Aus geht es direkt nach Hause, dann in den Urlaub. Aber wie soll man nach so einer Enttäuschung überhaupt abschalten?

Das ist sehr schwierig. Ich würde den Spielern raten, dort Urlaub zu machen, wo nur wenige Deutsche sind und wo man wenig vom Fußball mitbekommt. Dann wird man nicht ständig wieder auf das Erlebte angesprochen.

Auf die Spieler prasselt jetzt so oder so massive Kritik ein. Was denkt man da?

Ich bemühe da immer folgenden Spruch: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Wenn man sich als Spieler also immer korrekt gegenüber den Medien verhalten hat und in erfolgreichen Zeiten nicht abgehoben ist, dann kann man auch verlangen, dass vernünftig mit dir umgegangen wird. Sachliche Kritik ist natürlich berechtigt und richtig, aber sie darf nicht unter die Gürtellinie gehen.

Wie konnte die so gut besetzte Mannschaft diesmal überhaupt rausfliegen?

Das ist eine gute Frage. Das Seltsame war, dass zum Beispiel das Spiel gegen die eigentlich deutlich schlechteren Südkoreaner eine Partie auf Augenhöhe war. Vermutlich war die Mannschaft wirklich zu selbstgerecht oder etwas arrogant, wie es Trainer Joachim Löw angedeutet hat.

Reicht das schon, um als Tabellenletzter rauszufliegen?

Es hat natürlich auch das Glück gefehlt. Es gab genug Chancen, ein Tor zu erzielen, wenn ich zum Beispiel an den Kopfball von Mats Hummels kurz vor Schluss denke. Es hat sich dann wohl gerächt, die Vorbereitungsspiele zu locker anzugehen.

Nach dem Vorrunden-Aus 2000 trat Bundestrainer Erich Ribbeck zurück, nach dem Vorrunden-Aus 2004 tat es Rudi Völler ihm gleich. Was wird jetzt aus Löw?

Ich glaube schon, dass er die herbe Kritik in den Sozialen Medien, die ihn nun trifft, wegstecken kann und auch weitermachen würde. Nur vermutlich wird auch der mediale Druck dazu beitragen, dass Löw am Ende dann doch aufhören wird. Dabei kann man es auch rational betrachten.

Und dann?

Dann sieht man, dass Löw Weltmeister geworden und nun in der Vorrunde rausgeflogen ist. Er hat alles durchlebt. Er weiß, wie es geht. Es gibt eigentlich keinen Besseren für den Umbruch. Er sollte weitermachen.

Können Sie Ihren Misserfolgen bei der EM mittlerweile etwas Positives abgewinnen?

Das ist sehr schwierig, denn es bleibt nun mal immer ein Makel bei einem Spieler zurück, selbst wenn man anschließend wieder Erfolge feiert.

Auch bei den Weltmeistern?

Ja, denn sie sind Weltmeister, aber sie sind jetzt auch für immer die Spieler, die in der WM-Vorrunde ausgeschieden sind.

