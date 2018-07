Weltmeister Goop ist in Mariendorf der große Favorit

Berlin. Beim Fußball dürfen die Schweden noch vom WM-Titel träumen. Im Trabrennsport haben sie ihn bereits gewonnen. Im Januar siegte Björn Goop mit Readley Express beim mit einer Million Euro dotierten Prix d’Amerique in Paris, der als inoffizielle WM der Traber angesehen wird. Goop galt schon länger als einer der besten Fahrer der Welt, doch erst in dieser Saison hat er sich erstmals die Krone des internationalen Trabrennsports aufgesetzt.

Am Sonntag (14 Uhr) startet der 41-Jährige auf der Trabrennbahn Mariendorf. Marion Jauß, eine gebürtige Berlinerin, hat den Weltstar als Fahrer für ihre Pferde gewinnen können. Im KRAFFT Muscle Up-Rennen, mit 12.000 Euro der am höchsten dotierte Wettbewerb des Tages, ist Goop mit Portland klarer Favorit.

Dagegen ist er im Vorlauf zum Super-Trot-Cup mit SJs Sunday Außenseiter. Der Göteborger ist zum ersten Mal für den Hengst verantwortlich. In dieser Saison hat der Siebenjährige zudem noch kein Rennen gewonnen. Ganz anders Rainbow Diamant mit Heinz Wewering am Steuer: Fünf Mal in Folge kam das Gespann als Erster ins Ziel. Auch beim Super-Trot-Cup geht Rainbow Diamant aussichtsreich ins Rennen.

2016 hatten die Bahnen in Mariendorf sowie in Jägersro (Schweden) den internationalen Wettbewerb ins Leben gerufen, an dem sich in diesem Jahr auch die Rennbahn in Wien beteiligt. An allen drei Standorten finden zunächst Vorläufe statt – das Finale der Serie steigt Anfang August im Rahmen der Derby-Woche in Berlin. Insgesamt ist der Super-Trot-Cup mit 140.000 Euro dotiert.