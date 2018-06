1000 Kilometer nur mit der Kraft der Sonne

Berlin. An guten Tagen fühlt sich Lukas Blattmann in seinem Segelflugzeug wie in einem Aufzug. Wenn der Aufwind stimmt, schraubt sich sein Flieger manchmal mit bis zu fünf Metern pro Sekunde dem Himmel entgegen. Es ist die gleiche Geschwindigkeit, mit der auch der Lift im Kollhoff-Hochhaus am Potsdamer Platz, der schnellste Aufzug Europas, die Touristen nach oben befördert. Genau wie sie lockt auch Lukas Blattmann die Aussicht, wenn er in sein Segelflugzeug steigt. „Der Rundumblick aus dem Cockpit ist einfach phänomenal“, sagt der 22-Jährige vom Flugsportclub Charlottenburg.

Flugzeuge haben ihn schon als Kind fasziniert. Zunächst beschäftigte er sich mit Modellflug, aber das war nicht das Richtige, weil er dabei am Boden bleiben musste. Dann erfuhr er, dass man Segelfliegen schon mit 14 Jahren ausprobieren kann. Als er die Welt zum ersten Mal wie ein Vogel aus der Luft betrachten konnte, wusste er, dass er seinen Sport gefunden hatte.

Mittlerweile zählt Blattmann zu den besten Segelfliegern des Landes. Seit diesem Jahr gehört er der Sportfördergruppe der Bundeswehr an und kann sich ganz auf das Fliegen konzentrieren. Sein Ziel: die Teilnahme an der Junioren-WM. Deutschland ist weltweit die führende Segelflugnation, seit nach dem Ersten Weltkrieg motorisierte Flugzeuge durch die Siegermächte zeitweise verboten wurden. „Das war die Geburtsstunde des organisierten Segelflugs“, sagt Blattmann. Damals waren die Flugzeuge noch aus Holz, heute werden sie aus Kevlar und Kohlefaser gefertigt. Wenn sie erst einmal mittels einer Seilwinde oder einem Motorflugzeug in die Höhe geschleppt wurden, lassen sich damit bei guter Thermik an einem Tag über 1000 Kilometer zurücklegen. Je nach Typ erreichen die Leichtflugzeuge dabei Geschwindigkeiten bis zu 280 Stundenkilometern.

Lukas Blattmann kommt mit seinem Gerät gut herum in der Welt

Foto: privat / BM

„Es ist faszinierend, was allein mit der Kraft der Sonne alles möglich ist“, meint Blattmann. Er trainiert meist auf dem Flugplatz von Lüsse im Fläming, einem ausgezeichneten Segelflugrevier. Der märkische Sandboden enthält nur wenig Wasser und erwärmt sich deshalb besonders schnell, wenn die Sonne darauf scheint. Die Luft dehnt sich aus, steigt nach oben und sorgt so für den nötigen Aufwind. Am oberen Ende eines solchen Aufwindschlauchs entstehen häufig Kumuluswolken, die den Piloten ein hilfreiches Zeichen bei der Suche nach der richtigen Thermik sind. Strahlend blauen Himmel haben sie dagegen nicht so gern.

Im Wettkampf müssen die Segelflieger mehrere Wendepunkte in vorgegebener Reihenfolge anfliegen – gewonnen hat, wer am schnellsten wieder am Startplatz zurück ist. Welche Route sie zwischen den Wendepunkten wählen, ist jedem Piloten selbst überlassen. Auch die Wahl des Abflugzeitpunktes ist innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters freigestellt. „Man muss die Wetterlage am Abflugplatz und auch die Wetterentwicklung im weiteren Verlauf des Wettkampfs richtig einschätzen“, sagt Blattmann. Die Taktik spiele dabei eine große Rolle. „Segelfliegen wird deshalb manchmal auch als Luft-Schach bezeichnet“, so der junge Berliner Pilot.

Als weitere Wettkampfform existiert der Streckensegelflug, der zumeist dezentral ausgetragen wird. Dabei kann jeder Teilnehmer an einem Flugplatz seiner Wahl starten, die zurückgelegte Strecke wird mittels GPS-Gerät ermittelt und an eine zentrale Datenbank übertragen. Um unterschiedliche Flugzeugtypen vergleichen zu können, wird die Leistung anschließend mit einem Index verrechnet.

Auch die Segelflug-Bundesliga wird auf diese Weise ausgetragen. Der Flugsportclub Charlottenburg ist dort aktuell der einzige Berliner Vertreter. Als es die DDR noch gab, konnte der Verein nur in Westdeutschland trainieren. Mittlerweile steht Segelfliegern wie Lukas Blattmann die Welt offen. Erst kürzlich war der Sportsoldat in Afrika und absolvierte dort als einer der jüngsten Piloten auf Einladung des Deutschen Aero-Clubs mehrere 1000-Kilometer-Flüge am Kap der guten Hoffnung. Im Frühjahr ist er auch schon in Südfrankreich geflogen und dabei über den Bergen auf bis zu 6000 Meter Höhe gestiegen, was nur dank Sauerstoffmaske überhaupt möglich war. „In solchen Höhen kann es im Cockpit ganz schön kalt werden“, sagt er. Pro 100 Meter nehme die Temperatur um ein Grad ab. „Wenn das Thermometer am Boden zehn Grad zeigt, sind es in 2500 Meter Höhe schon minus 15 Grad.“

Immer genug Verpflegung und einen Mückenputzer an Bord

Andersherum kann es unter der Plexiglashaube bei großer Sonneneinstrahlung auch sehr warm werden, weshalb Wasser und ausreichend Verpflegung immer an Bord sind. Für dringende Bedürfnisse hat Blattmann zudem einen Plastikbeutel dabei. Zur Ausstattung des Segelflugzeugs gehört überdies ein Mückenputzer, mit dem sich während des Fluges tote Insekten von den Tragflächen entfernen lassen. Andernfalls käme es zu Luftverwirbelungen, und die Flugleistung wäre massiv beeinträchtigt. Fast so, als würde der Aufzug plötzlich steckenbleiben.