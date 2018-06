Berliner feiern den Sieg auf der Fanmeile

Die Fans trotzen Regen und Kälte und werden am Ende mit einem Erfolg der deutschen Mannschaft belohnt.

Berlin. Jubelstürme auf der Fanmeile! Durch ein Tor von Toni Kroos in der Nachspielzeit haben die Deutschen das Achtelfinale noch im Blick. So haben die Berliner das Spiel auf der Fanmeile erlebt.

+++22.47 Uhr +++ Die Fanmeile ist fast leer

Es hat viel geregnet auf der Fanmeile - die Straße ist nass

Was bleibt vom Sieg auf der Fanmeile - viele Plastikbecher.

+++22.14 Uhr +++ Ein Bier auf den Sieg

Am Bierstand wird noch angestoßen

Auch nach dem Spiel ist die Bilanz der Händler ernüchternd. Aber zumindest bei den Getränkewagen bleiben noch einige Fans und feiern den Sieg.

+++22.13 Uhr +++ Fans flüchten vor dem Regen

Jetzt aber schnell nach Hause

+++21.55 Uhr +++ Autokorso am Kurfürstendamm

Der Sieg wird ausgiebig gefeiert. Mit einem Hupkonzert geht es durch die Stadt.

+++21.55 Uhr +++ JAAAAA!!!! Deutschland gewinnt

Toni Kroos trifft in der Nachspielzeit zum Sieg - die Fanmeile rastet aus.

Oh, wie ist das schön!

Die Fans tanzen auf der Fanmeile

+++21.43 Uhr +++ Die Fans trotzen Regen und Kälte

Auch wenn es regnet und kalt ist, die Fans bleiben

+++21.43 Uhr +++ Fans sind entsetzt

Schockstarre bei den Anhängern

Jerome Boateng sieht in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte.

+++21.35 Uhr +++ S-Bahnhof Brandenburger Tor geschlossen

Die Züge fahren ohne Halt am Brandenburger Tor durch. Die Abreise sollte über die Bahnhöfe Friedrichstraße, Hauptbahnhof oder Potsdamer Platz erfolgen, twittert die Bundespolizei Berlin.

+++21.27 Uhr +++ Fast die Führung

Marco Reus versuchte mit dem Hacken, den Ball ins Tor zu schieben, rauschte aber am Ball vorbei. Völliges Unverständnis bei den Fans. Mittlerweile ist es kalt geworden, aber die Leute verharren gebannt. Die Fans können auch noch auf die Fanmeile - alle Eingänge sind noch geöffnet.

Die Fans können es nicht fassen, dass der Ball nicht ins Tor ging

+++21.04 Uhr +++ Jubel auf der Fanmeile

JAAAA!!!! Die Fans bejubeln das Tor von Marco Reus

Die Nationalmannschaft kann durch Marco Reus in der 48. Minute den Ausgleich gegen Schweden erzielen - das gibt den Fans auf der Fanmeile wieder Hoffnung.

+++20.51 Uhr +++ Enttäuschung auf der Fanmeile

Der Blick spricht Bände

Deutschland liegt zur Halbzeit gegen Schweden mit 0:1 zurück. Der Moderator versucht die Fans in der Halbzeitpause zu motivieren: "Wir müssen jetzt noch mehr zusammenhalten." Es hallen Lieder über die Meile, Fans liegen sich teilweise in den Armen. "Die Stimmung ist extrem schlecht, aber wir hoffen definitiv weiter, auch wenn die Hoffnung schwindet", so ein Deutschland-Fan. Einige Fans verlassen sogar schon die Fanmeile.

Dieser Fan scheint sehr geschockt zu sein

Bei den Fans ist die Enttäuschung groß, sie verlassen die Fanmeile

Foto: Baumgärtel

+++20.37 Uhr +++ Fans sind angespannt

Wann kommt dann nun das Tor?

Warten und Bangen

Deutschland liegt 0:1 gegen Schweden zurück - Ola Toivonen trifft in der 32. Minute. Die Stimmung auf der Fanmeile ist nach Aussagen einiger Fans "angespannt".

+++20.24 Uhr +++ Das Nationalteam wird ordentlich angefeuert

Ein Deutschland-Fan durch und durch

Die beiden Herren sind Stammgäste auf der Fanmeile

Bislang konnten die Anhänger auf der Fanmeile aber noch kein Tor der Deutschen bejubeln - noch steht es 0:0 gegen Schweden.

+++20.11 Uhr +++ Händler sind ernüchtert

Bislang ist noch nicht allzu viel los

Der Zustrom am vergangenen Sonntag sei stärker gewesen. Auch die Eingänge vor dem Platz des 18. März sind zum Spielauftakt noch geöffnet.

+++20.03 Uhr +++ Noch Platz

Wer noch nicht weiß, wo er gucken soll: Hier ist noch Platz

Im hinterem Teil der Fanmeile ist noch Platz. Die Zuschauer gucken gebannt auf die Bildschirme.

+++19.37 Uhr +++ Schlangen werden länger

So langsam kommen die Fans

Die Schlange werden am Einlass länger. Noch sind aber alle Eingänge geöffnet.

+++19.24 Uhr +++ Kein Platz mehr vor der Bühne

Knapp eine halbe Stunde vor Spielanpfiff ist der Platz vor der Bühne gefüllt. Die Fans feiern sich warm. Die Stimmung ist trotz des Wetters gut.

Hier wird es langsam eng

+++19.11 Uhr +++ Er sorgt für Stimmung

Von Zeit zu Zeit kommen mehr Besucher. Auch die obskur-gekleideten Fans kommen jetzt, wie dieser Herr mit einer mexikanischen Totenmaske im Deutschland-Outfit.

Da hat sich mal einer vorbereitet

+++19.11 Uhr +++ Strenge Kontrollen

Keine größeren Taschen oder Koffer, Flaschen und Dosen. Aber noch sind die Schlangen überschaubar (wie hier am Eingang Ebertstrasse) was auch dem Nieselregen geschuldet sein könnte.

Die Schlange wird länger

Es gibt strenge Kontrollen

+++19.01 Uhr +++ Motiviert sehen die Fans nicht aus

Noch hält sich die Vorfreude in Grenzen

"Wir schauen, dass wir so heiß sind, dass uns der Regen total egal ist. Eine Stunde noch!"- sagt Moderator.

+++18.56 Uhr +++ Kurze Wartezeiten

Die Schlangen am Eingang sind kurz, noch ist man innerhalb von zwei Minuten durch. Vor dem Brandenburger Tor stehen einige Fans, der Rest der Meile ist noch ziemlich dünn besiedelt. Fans sind mit Regenjacken ausgerüstet.

Wegen schlechtem Wetter ist Meile erst einmal halbiert, von Yitzhak-Rabin-Straße bis zum Brandenburger Tor. Wer von der Querallee kommt, muss erst bis zur Hälfte laufen, um Screens zu sehen. Je nachdem wie das Wetter sich entwickelt, wird auch die 2. Hälfte der Fanmeile genutzt. Die Fernseher sind mobil.

+++18.43 Uhr +++ Özil und Khedira auf der Bank

Das ist die Startaufstellung der deutschen Mannschaft gegen Schweden: Neuer, Hector, Draxler, Kroos, Werner, Reus, Müller, Rüdiger, Boateng, Kimmich, Rudy

+++18.26 Uhr +++ Noch viel Platz auf der Fanmeile

Die Fanmeile füllt sich nur allmählich. Alle Eingänge und Zwischenabsperrungen sind noch geöffnet. Man kann sogar noch bis vor das Brandenburger Tor. Die Stimmung ist noch eher wie das Wetter.

Es ist noch viel Platz auf der Fanmeile

Das perfekte Accessoire für das Spiel - die Deutschland-Fahne

+++17.38 Uhr +++ Strenges Sicherheitskonzept

Rund um die Straße des 17. Juni sollen laut Polizei „mehrere Hundert“ Beamte im Einsatz sein. 500 Wachleute einer privaten Firma sollen ebenfalls für Sicherheit sorgen. Außerdem sind wassergefüllte Straßensperren aufgestellt. Die Eingänge schirmen Polizeiwagen ab. Auf der Internetseite des Betreibers ist die Rede von „ausgiebigen Personen- und Taschenkontrollen“. Besucher müssen daher mit längeren Wartezeiten rechnen. Große Rucksäcke und Taschen sowie Koffer sind verboten.

+++17.16 Uhr +++ Fans sind warm eingepackt

Die beiden sind top vorbereitet

Es sind 16 Grad auf der Fanmeile - da braucht man schon eine Jacke.

+++16.57 Uhr +++ Regen, Regen, Regen

Die Fans, die bereits auf der Fanmeile sind und auf den Anpfiff warten, werden nass.

+++16.44 Uhr +++ Auch die Schweden-Fans sind schon da

Auch die Schweden sind da

+++16.38 Uhr +++ Fans kommen

Die Fans kommen bereits zur Fanmeile, um die besten Plätze zu ergattern.

Bei der Gruppe ist die Stimmung schon sehr gut

+++15.30 Uhr +++ Regen ist möglich

Die Fans sollten ein Regencape mitnehmen. Es könnte einzelne Schauern geben. Zum Anpfiff um 20 Uhr sollen die Temperaturen auf 16 Grad sinken.

+++15 Uhr +++ Fanmeile seit einigen Stunden auf

Die Fanmeile ist seit 13 Uhr geöffnet. Die Straßen Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und John-Foster Dulles-Allee sind gesperrt. Vor dem Deutschland-Spiel stehen noch die Partien Belgien gegen Tunesien (14 Uhr) und Südkorea gegen Mexiko (20 Uhr) auf dem Programm.

