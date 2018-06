Deutschland schlägt Schweden

1 Monarchie Seit über 1000 Jahren hat Schweden schon Königinnen und Könige. Einen Kaiser gab es aber nie. Anders als in Deutschland, wo es die Monarchen auf dem Thorn und auf dem grünen Rasen gegeben hat. „Kaiser“ Franz wurde sogar Weltmeister. Klarer Punkt für Deutschland, dank Beckenbauer.

Foto: Baumann / picture alliance / baumann

2 Currywurst Man kann zu einem der beliebtesten Imbisse sagen, was man will. Besser als Surstömming ist er allemal: Heringe, die in Salzlake eingelegt werden und dann über einen Monat vor sich hin gären, bis die Konserve fast platzt. Vom faulig stinkenden Geruch nach der Öffnung ganz zu schweigen.

Foto: Winfried Rothermel / picture alliance / Winfried Roth

3 Möbel Erst irrt man durch die Gänge, dann muss man die Kartons selbst schleppen, um festzustellen, dass sie nicht ins Auto passen. Und selbst zusammengebaut werden müssen die Möbel zu Hause auch noch. Nein, Ikea und sein Kultregal Billy sind gegen jedes gut sortierte deutsche Möbelhaus chancenlos.

Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå / picture alliance / IBL Schweden

4 Nobelpreis Den Preis hat zwar der Schwede Alfred Nobel ins Leben gerufen. Gewonnen haben ihn Deutsche jedoch schon einhundert Mal. Schweden kommt gerade einmal auf magere 32 Preisträger. Das nennt man dann wohl Auswärtssieg. Und einen recht deutlicher noch dazu.

Foto: dpa/Kina / picture alliance / dpa

5 Bier Fußball und Bier gehören für viele einfach zusammen. Vielleicht ist auch dies ein Grund dafür, dass der Pro-Kopf Verbrauch in Deutschland (106 Liter) im Jahr mehr als doppelt so hoch ist als in Schweden (48). Und es schmeckt auch besser, ob Pils, Weißbier oder ein frisches Helles.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa

6 23. Juni Ein Datum, an dem der deutsche Fußball schon so manche WM-Schlacht erfolgreich geschlagen hat. Die Türken wurden 1954 mit 7:2 bezwungen, 2010 schoss Mesut Özil den Sieg gegen Ghana heraus (1:0) – und immer war es ein entscheidendes Gruppenspiel, so wie nun gegen Schweden

Foto: Laci Perenyi / picture alliance / Laci Perenyi

7 Silvia Sommerlath Apropos Monarchie: Wer war es denn, der das Herz von König Carl XVI. Gustaf erobert hat? Richtig, eine Heidelbergerin, die seine Majestät bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennenlernte: die Chefhostess Silvia Sommerlath.

Foto: Horst Ossinger / picture-alliance / dpa

8 Eishockey Selbst im Eishockey werden inzwischen deutsche Siege gefeiert. Oder ist das grandiose 4:3 im Viertelfinale der Winterspiele von Pyeongchang schon vergessen? Die Schweden fuhren enttäuscht nach Hause, und das DEB-Team holte Silber, das wie Gold strahlte. Welch ein Triumph.

Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

9 Tempolimit Dass die Deutschen kaum aufzuhalten sind, zeigt sich auch auf den Autobahnen. Vereinzelt gibt es ein Tempolimit von 130 km/h, meist heißt es jedoch: freie Fahrt für freie Bürger. In Schweden wird man schon bei Tempo 110 ausgebremst.

Foto: Britta Pedersen / picture alliance / Britta Peders

10 ABBA Neidlos anerkennen muss man den Ehrentreffer durch eine der größten Pop-Gruppen dieses Planeten. Gegen Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid kann nicht einmal Helene Fischer etwas ausrichten. Ein Waterloo haben wir dennoch nicht zu erwarten.

Foto: Siegfried Pilz / picture alliance / United Archiv

