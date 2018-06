Mit Johnson haben die Rebels ein echtes Biest im Team

Berlin. Rory Johnson war überglücklich. „Das war ein großartiger Sieg für uns“, meinte der Linebacker der Berlin Rebels nach dem überraschenden Sieg seiner Mannschaft gegen den frischgebackenen Eurobowl-Champion Braunschweig am vergangenen Sonntag. Der 32-Jährige ist der Chef der Berliner Defensive. Seit vielen Jahren gehört er zu den Leistungsträgern der Charlottenburger, die am Sonnabend im Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles (15 Uhr, Mommsenstadion) nachlegen wollen.

„Wenn wir jetzt auch noch gegen Köln gewinnen, haben wir sehr gute Chancen auf ein Heimspiel im Play-off und auf einen leichteren Gegner im Viertelfinale“, sagt Johnson. Für den Amerikaner ist es bereits die achte Saison bei den Rebels – eine ungewöhnlich lange Zeit für einen Importspieler, der selbst nach dem Abstieg in die Zweite Liga 2010 dem Klub die Treue hielt. Seinen einzigen Titel im Eurobowl 2014 holte er mit dem Lokalrivalen Berlin Adler. Doch habe sich dieses eine Jahr im Adler-Trikot für ihn immer falsch angefühlt. „Die Rebels sind dagegen längst meine zweite Familie geworden“, sagt er.

Am College lief Rory Johnson an der Seite des späteren NFL-Profis Michael Oher auf, dessen Leben als Vorlage für den Kinohit „The Blind Side“ mit Sandra Bullock in der Hauptrolle diente. Doch während Oher in der amerikanischen Profiliga Karriere machte, verpasste Johnson bei den Green Bay Packers und bei den New York Giants den Sprung in den Kader. Stattdessen verschlug es ihn nach Berlin. „Die Rebels haben mir die Chance gegeben, Football zu spielen, als ich schon nicht mehr damit gerechnet hatte“, sagt er. Für die Berliner entpuppte sich das als echter Glücksfall, für ihre Gegner hingegen als Alptraum. „Auf dem Feld bin ich ein Biest, ein echtes Raubtier“, sagt Johnson. „Ansonsten bin ich aber eigentlich ein ganz netter Typ.“