Das muss Joachim Löw jetzt alles ändern

Watutinki. Im Birkenwald von Watutinki wogen am Montag die Wipfel im Wind vor dem deutschen WM-Teamquartier. Man konnte ihnen dabei fast zuhören. Denn dieser Ort, an dem sich sonst Hunderte Reporter tummeln, war nahezu leer. Jedes Pfeifen im Walde war zu vernehmen. Und davon gab es viel nach dem schlimmen 0:1 der deutschen Elf gegen Mexiko.

Die Auftaktpleite warf die Frage auf, ob es sich hier nur um eine schmerzhafte Niederlage handelt, oder ob darin die Ahnung steckt, dass die von acht Weltmeistern in der Startelf getragene Mannschaft ihren Zenit schon überschritten hat. „Unser Gerüst verfügt über eine hohe Qualität, auch wenn man das diesmal vielleicht nicht gesehen hat“, entgegnete Bundestrainer Joachim Löw, nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass Gerüst-Spieler wie Sami Khedira (31) und Jerome Boateng (29) gegen die Mexikaner auf Kriegspfad so ungelenk wirkten, wie alte Cowboys nach einem langen Ausritt. „Wenn wir die Dinge gut machen, die wir können, haben wir immer die Fähigkeit, Spiele zu gewinnen“, sagte Löw, „wir müssen unsere Lehren daraus ziehen.“ Nur Pfeifen im Walde, um die Angst vor dem frühen Aus zu vertreiben, oder Überzeugung?

Leer war die „Sportschule“ (Löw) Watutinki, weil der DFB am Montag eilig eine Pressekonferenz mit dem Weltmeister-Kapitän von 2014 Philipp Lahm wieder absagte. Krisenmodus an, Schotten dicht. Am Dienstag reist Löws Team nach Sotschi, wo es am Sonnabend im zweiten Gruppenspiel auf Schweden treffen wird (20 Uhr, ARD). Schwarzes Meer statt Häusermeer von Moskau. Im Badeort sollte eigentlich eine Erholungsphase beginnen, nun muss Löw dort einen Kurswechsel vornehmen. Und er steckt dabei in einem Dilemma.

Reus sollte für die wichtigeren Spiele noch geschont werden

Der 58-Jährige führt eigentlich zwei Teams: die Weltmeister um Khedira, die schon seit der WM 2010 den Kern bilden, und die Generation Sotschi. Jene Spieler, die vor einem Jahr vom Schwarzen Meer aus den Confed-Cup gewannen wie Leon Goretzka. Es ist eine Mannschaft im Übergang, nur hatte Löw nicht erwartet, dass der Übergang schon während dieser WM notwendig werden könnte. Was aber passiert, sollte Löw den gegen Mexiko indisponierten Khedira nun aus der Startelf nehmen und Goretzka hinein? Khedira ist durchaus interessiert an der Macht. Opfert Löw einen seiner Lieblingsspieler, könnte die Stimmung bei den Weltmeistern kippen.

Aber Löw braucht jetzt einen Plan B, nachdem er schon gegen Mexiko keinen hatte. Wie ausrechenbar die deutsche Mannschaft geworden ist, zeigte eine Aussage von Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio: „Wir hatten einen Matchplan, den haben wir bereits vor sechs Monaten aufgestellt, schnell über Außen zu kommen.“ Löw beorderte etwa Rechtsverteidiger Joshua Kimmich nicht zurück, der vorn munter weiter stürmte, während über seine Seite die mexikanischen Beutezüge liefen. Die als Flügelstürmer agierenden Außenverteidiger waren eine Reaktion Löws darauf, dass seine Elf nach der EM 2016 zu wenige Offensiv-Lösungen gegen tief stehende Gegner gefunden hatte.

Nun scheint es, als bilde diese Maßnahme das Lindenblatt aus der Nibelungensage, das den von seiner Unverwundbarkeit überzeugten Weltmeister verwundbar macht. Löw sieht das anders: „Wir hatten Ballverluste, die man sonst von der Mannschaft nicht kennt“, erklärte er. Aber bereits in den Testspielen gegen Österreich (0:1) und Saudi-Arabien (2:1) hatte man Ähnliches gesehen. Obwohl das Team seit drei Wochen zusammen ist, gibt es immer noch keine Abhilfe.

Es fehlt die Sicherheit, um wieder ein Titelkandidat zu sein. Deutschland braucht einen neuen Stabilitätspakt wie 2014, als man mit nur vier Gegentore in sieben Spielen triumphierte. Paul Breitner, Weltmeister 1974, brachte es in der „TZ“ auf den Punkt: „Wir haben keinen Problemlöser! Es plätschert alles vor sich hin, jeder wartet auf irgendeine Idee des anderen und jeder weiß, dass sie nicht kommt.“

Löw neigt nicht zu Impulshandlungen, er wird keine radikalen Änderungen vornehmen. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht. Denkbar wäre die Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr, die seit der EM 2016 zum Repertoire gehört. Ein Verteidiger mehr im Zentrum könnte den Kontrollverlust beheben. Dafür müsste ein Offensivspieler weichen.

Marco Reus ist so einer. Gegen Mexiko wurde er eingewechselt, zeigte dann, dass Löw ihn besser von Beginn gebracht hätte. Er habe von seiner Reservistenrolle schon im Trainingslager erfahren, so Reus, „weil wir davon ausgehen, dass das Turnier lange geht“ und er „vor allem in den wichtigen Spielen“ gebraucht würde. Das klang arg nach Hybris. Ein extrem wichtiges Spiel steht nun gegen Schweden an. Nach dem Sieg der Skandinavier gegen Südkorea (1:0) könnte Deutschland bei einer weiteren Pleite (und einem Punktgewinns Mexikos gegen Südkorea) schon aus dem Turnier fliegen.

