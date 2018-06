Grundschüler im Duell gegen Herthinho, Fuchsi und Co.

Über hundert Grundschulkinder toben am Montag in der Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg herum, eine der größten Sporthallen Berlins. Sie werfen mit Handbällen aufs Tor, kicken Fußbälle durch die Gegend, pritschen sich Volleybälle gegenseitig zu, versenken den Basketball im Netz oder schieben sich den Puck zu.

Doch gerade als sie so richtig in ihrem Element sind, kommt die Durchsage: „Liebe Kinder, bitte versammelt euch hier vorne in Reihen.“ Die Turnhallentür öffnet sich. Eisbär, Fuchs, Tiger, Bär, Vogel und ein Ritter stürmen die Sporthalle. Es sind die Maskottchen von Berlins bekanntesten Sporvereinen: Ritter Keule vom 1. FC Union, Fuchsi von den Füchsen, Herthas Herthinho, der Eisbär Bully, der Albatros von Alba Berlin und Charly von den Berlin Volleys. Sie sind gekommen, um mit den Kindern Sport zu machen und sie vielleicht für die ein oder andere Sportart zu begeistern.

Profitrainer gestalten Sportunterricht in den Schulen

Denn auch in diesem Jahr fand der Aktionstag „Profivereine machen Schule“ statt. Es ist schon der sechste seit dem Projektstart im Jahr 2012. Die Vereine laden an diesem Tag aus insgesamt 29 Kooperationsschulen jeweils 25 Grundschulkinder aus sechs verschiedenen Schulen ein, um mit ihnen den Tag zu verbringen. Dabei bekommt jeder Verein Spielfeld der Halle zugewiesen, um seine Sportart zu präsentieren. Die Schüler werden in zwölf Gruppen eingeteilt – gemischt aus allen Schulen. An allen Stationen können sich die Kinder jeweils für 25 Minuten austoben.

Enya (9) und Lilly (10) sind ganz begeistert von dem Sporttag. Die beiden Freunde treiben aber auch außerhalb der Schulzeit viel Sport. Enya schwimmt und turnt. Doch trotzdem schlägt ihr Herz nur für einen einzigen Verein: „Die Füchse sind toll“, so die Neunjährige in verschwitzter Sportkleidung. Auch Lilly ist sportbegeistert: „Ich turne, tanze, fahre Inliner und reite in meiner Freizeit“, erzählte sie. Lilly wurde in eine Sportler-Familie hineingeboren: „Meine Mama spielte früher Volleyball, und ich finde Volleyball auch sehr gut.“

Auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kam zum Aktionstag in die Max-Schmeling-Halle. Bekleidet mit einer lockeren, rot-schwarz karierten Bluse, einer luftigen Hose und schwarzen Ballerinas spielte sie mit den Kindern, Herthinho und Co. „Langfristig möchte die Initiative positiv auf den Lebensstil der Heranwachsenden Einfluss nehmen und präventiv gegen körperliche und psychische Krankheiten von Kindern und Jugendlichen vorgehen, Sportkarrieren von klein auf fördern sowie einen Teil zur integrativen Kultur an Berliner Bildungsinstitutionen leisten“, sagte ein Sprecher des Senats für Bildung, Jugend und Familie.

Mit der Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wurde das Projekt vor sechs Jahren ins Leben gerufen. Insgesamt 400.000 Euro investiert das Land jährlich in zusätzliche Sportangebote von Profivereinen. Denn es wird auch ein Auge auf den Sportunterricht in den Grundschulen geworfen – fernab des jährlichen Aktionstages. Dabei unterstützen die Profivereine selbst die Grundschulen. Die Vereinstrainer der Berliner Klubs besuchen die Kooperationsschulen und gestalten zusammen mit den Lehrkräften den Sportunterricht.

Am Ende des Aktionstages gab es für jedes Kind noch ein Aktionstag-Trikot, das von Berlins berühmtesten Maskottchen unterschrieben wurde. „HA, HO, HE – so kann’s weitergeh’n!“