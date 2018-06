Basketball: Albatrosse verpassen den Titel

München. Luke Sikma standen die Tränen in den Augen. Während die Spieler des FC Bayern zur Weißbierdusche ansetzten, setzte sich Albas Alleskönner am Rand des Spielfelds auf den Boden, atmete aus tiefster Seele aus und rang um Fassung. So nah war er mit den Berliner Basketballern an der zehnten Meisterschaft gewesen, und doch so weit weg. Denn im fünften und entscheidenden Spiel war Alba chancenlos. Mit 85:106 (39:58) verloren die Gäste am Sonnabend gegen den großen Favoriten aus München, doch Sikma sollte sich bald wieder berappeln. „Ich bin wirklich, wirklich stolz auf dieses Team“, sagte der wertvollste Spieler der regulären Saison, „wir hatten ein neues, junges Team mit einem neuen Trainer. Wir haben Fantastisches erreicht, müssen aber auch anerkennen: Die Bayern sind ein großes Team.“ Der Lohn für die Münchnern: der vierte Titel nach 1954, 1955, und 2014.

Bayern München feiert die Meisterschaft

Foto: pa

Der Traum von Albas zehnter Meisterschaft, er ist also geplatzt. Eine gewaltige Sensation wäre der Titelgewinn gegen die finanziell deutlich besser gestellten Bayern ohnehin gewesen, aber nach dem beeindruckenden Sieg der Berliner in Spiel vier schien zumindest in der Theorie alles möglich. In der Praxis ging am Sonnabend hingegen gar nichts für die Gäste. Die Bayern wirkten zum Ende der kräfteraubenden Finalserie nicht nur fitter, sondern auch konzentrierter und bissiger, nutzen unter beiden Körben ihre starke Physis und verteidigten dazu noch exzellent. Kurz: Die Münchner zeigten ihre ganze Klasse. Und Alba? Hielt zwar nach Kräften dagegen, kämpfte verbissen um jeden Zentimeter, fand aber nur selten zu seinem Spiel. Einzig Spencer Butterfield gelang noch einmal ein herausragender Auftritt. Albas Scharfschütze war mit 29 Punkten bester Werfer der Partie, traf sieben seiner 13 Dreipunktewürfe.

Kein einziger erfolgreicher Zweipunktwurf in Viertel eins

„Heute war es ganz klar eine Energiefrage“, sagte Alba-Spielmacher Joshiko Saibou, und auch ihm war die Enttäuschung deutlich anzusehen. „In ein paar Tagen denkt man vielleicht anders darüber“, meinte der Berliner, „aber jetzt gerade ist man einfach nur leer.“

Trainer Aito Reneses hatte vor der Partie versucht, den Druck Richtung Süden abzuschieben. „So oder so ist unsere Saison sehr erfolgreich verlaufen“, hatte der 71 Jahre alte Spanier gesagt, „das kann in diesem Spiel, wo der Druck sehr hoch ist, ein Vorteil für uns sein.“ Nun, das war es nicht. Falls der Favorit aus München besagten Druck gespürt haben sollte, schüttelte er ihn einfach ab. Shooting Guard Jared Cunningham versenkte selbstbewusst den ersten Wurf, die Big Men Devin Booker und Danilo Barthel zogen nach. Auf Alba-Seite versenkten die Scharfschützen Marius Grigonis und Spencer Butterfield zwar ebenfalls ihre ersten Würfe, doch die Temperatur des Spiels bestimmt die Bayern. Nichts war zu sehen vom flexiblen, schnellen Passspiel der Berliner, die Angriffsbemühungen wurden von der aggressiven Verteidigung der Münchner regelrecht erstickt. Die Zahlen sprachen Bände: Nicht einen Zweipunktewurf (!) sollte Alba im ersten Viertel verwandeln – wenn sie zum Korberfolg kamen, dann durch mehr oder weniger waghalsige Dreier (vier) oder Freiwürfe (sieben). Das ernüchternde Resultat nach den ersten zehn Minuten: 19:32 – schon da schien das Duell nach menschlichem Ermessen entschieden.

Die Enttäuschung ist groß: Die Albatrosse waren so nah dran am Titel

Foto: pa

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Die Bayern spielten sich nun fast in einen Rausch, brachten die 6.500 Zuschauer in der Halle mit spektakulären Aktionen mächtig in Wallung. Fast wirkten die Rollen vertauscht: Den Münchnern gelang streckenweise das, was Alba in dieser Saison so oft ausgezeichnet hatte: Sie ließen das komplexe Spiel simpel aussehen, glänzten mehrfach mit spektakulären Alley-Oop-Dunkings. Bayern-Präsident Uli Hoeneß stemmte seinen massigen Körper vor Begeisterung so schnell in die Höhe, wie man es lange nicht gesehen hatte. „In der ersten Halbzeit waren sie einfach megastark“, musste Niels Giffey, mit 13 Punkten zweitbester Werfer seine Mannschaft, eingestehen. Tatsächlich wirkte der Halbzeit-Rückstand mit „nur“ 19 Punkten (39:58) fast noch schmeichelhaft für die Berliner.

Sogar die Bayern-Fans feiern die Gäste aus Berlin

Dass Butterfield nach dem Kabinengang mit zehn Punkten in Folge zur großen Aufholjagd bließ, blieb ein kurzer Hoffnungsschimmer. Mitte des dritten Viertels hatten die Bayern die Kontrolle über das Spiel zurückerlangt, hatten die Berliner zermürbt. Spätestens, als es mit 25 Punkten Differenz in den Schlussabschnitt ging, schien auch der letzte Berliner den Glauben an ein letztes großes Comeback verloren zu haben.

Natürlich spielten die Gäste Die Partie trotzdem couragiert zu Ende – und bekamen auch dafür später sehr viel Anerkennung. Albas Fans jubelten ihren Helden dieser denkwürdigen Saison lauter zu, als die Münchner Anhänger ihren frischgebackenen Meistern. Am Ende würdigten auch sie Albas Team mit Ovationen. Trotz der bitteren Finalpleite – die Berliner durften sich als Gewinner fühlen.

