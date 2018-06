Ulbricht wartet auf den Knallerwurf

Berlin. In den vergangenen Wochen hat es Thomas Ulbricht ein paar Mal bereut, dass er kein Sprinter mehr ist. Als das Thermometer im Mai auf über 30 Grad kletterte, hätte er gern wie früher draußen mit freiem Oberkörper trainiert. Stattdessen saß er im Kraftraum des Sportforums Hohenschönhausen und stemmte Gewichte. Seit er vor zwei Jahren zum Speerwurf gewechselt ist, hat sich das Training des 32-Jährigen komplett verändert. Gefragt sind nun vor allem kräftige Arme. Mindestens genauso wichtig ist aber ein gutes Gehör.

Der Berliner ist mit einer Netzhauterkrankung geboren, einer sogenannten Zapfen-Stäbchen-Dystrophie. Seine Sehkraft beträgt zwischen zwei und drei Prozent. Deshalb vertraut Ulbricht im Wettkampf auf seine Ohren, um festzustellen, wie weit sein Speer geflogen ist. „Ich achte auf das Geräusch, wenn der Speer wieder aufkommt“, sagt er.

Als Sprinter gewann Ulbricht etliche internationale Medaillen. 2013 wurde er Vizeweltmeister über 400 Meter, ein Jahr später Europameister. Bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro holte er Bronze über 100 Meter. Trotzdem entschied er sich für einen Wechsel. „Ich werde nicht jünger“, sagt er. Mit dem Speer könne er noch ein paar Jahre länger in der Weltspitze mitmischen. Es ist nicht das erste Mal, dass er eine andere Sportart ausprobiert. Früher versuchte er sich als Schwimmer, Tischtennisspieler und sogar beim Bosseln, einer Art Curling in der Turnhalle. Dann entschied er sich für die Leichtathletik – und dort zunächst für den Mehrkampf.

Nun wirft er also den Speer. Als ehemaliger Sprinter ist der Anlauf seine Stärke, die Technik bereitet ihm manchmal Probleme. Ulbrichts Bestleistung steht bei 51,88 Metern und stammt noch aus Mehrkampftagen. In seinem ersten Jahr als Speerwerfer litt er 2017 an einer Schulterverletzung, die größere Weiten verhinderte. In diesem Jahr peilt er eine Steigerung auf 58 bis 60 Meter an, womit er bei der Para-Leichtathletik-EM gute Chancen auf eine Medaille hätte. Diese findet vom 20. bis 26. August nur zwei Wochen nach der EM der Nicht-Behinderten ebenfalls in Berlin statt.

Bis zu den Paralympics 2020 will sich Ulbricht auf 65 Meter verbessern und in den Bereich des Weltrekords in seiner Startklasse vorstoßen. „Wenn man an sich glaubt, ist vieles möglich“, sagt er. Seit er sich ausschließlich mit Speerwurf befasst, sind die eigenen Ansprüche gestiegen: „Je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwerer fällt es, einen guten Wurf zu akzeptieren, weil man immer nach noch größeren Weiten strebt. Man wartet auf diesen einen Knallerwurf. Und wenn der auf sich warten lässt, fängt man irgendwann an, an sich selbst zu zweifeln.“

Zeitweise spielte der Berliner mit dem Gedanken, sich nicht nur sportlich neu zu orientieren, sondern künftig für die Schweiz zu starten. Schon länger ist er unzufrieden, wie es im eigenen Verband läuft. Es werde zu viel gemauschelt, kritisiert er, einige Vereine würden bevorzugt. Dagegen habe er trotz der Medaille bei den Paralympics seitdem keinen Lehrgang mehr bezahlt bekommen. Die Unterstützung in Berlin durch Olympiastützpunkt und Landessportbund sei aber hervorragend. „Mit einer besseren Führung könnte der deutsche Behindertensport noch viel stärker sein“, meint der Para-Leichtathlet. Eine Überlegung sei es, die paralympischen Sportarten anstatt beim Behindertensportverband bei ihren jeweiligen Fachverbänden anzugliedern, wie es etwa im Kanusport schon der Fall ist. Das würde den Leistungsgedanken weiter fördern, so Ulbricht.