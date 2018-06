Huck sucht sein Glück im Schwergewicht

Hamburg. Der Profiboxer, der vor einem Kampf zugibt, schlecht trainiert zu haben, muss noch geboren werden. Insofern waren die Worte, die man in den vergangenen Tagen aus dem Lager von Marco Huck vernehmen konnte, wenig überraschend. In absoluter Topform sei der 33-Jährige. In der Vorbereitung, die er mit Cheftrainer Varol Vekiloglu in Berlin absolvierte, habe er bewiesen, dass das Feuer noch in ihm brenne. Alles angerichtet also für den Neustart, den der langjährige Cruisergewichtsweltmeister an diesem Sonnabend (20 Uhr/Sport 1) in München anpeilt. Huck will im Herbst seiner Karriere das Schwergewicht aufmischen.

Fraglos verdient ein Sportler wie der gebürtige Serbe, der seinen WBO-Titel im Limit bis 90,2 Kilogramm 13 Mal verteidigen konnte, Respekt für das bisher Geleistete. Und dass er vom Wechsel in die Königsklasse träumt, weiß man seit 2012, als er bei einem einmaligen Ausflug gegen seinen damaligen Sauerland-Stallkollegen Alexander Povektin nur nach Punkten unterlag. Aber wer seine vergangenen beiden Kämpfe erinnert, als er gegen die zur Cruisergewichts-Weltspitze zählenden Mairis Briedis (Lettland) und Oleksandr Usyk (Ukraine) vorgeführt wurde, der darf Zweifel verspüren, ob Hucks Anspruch, schon 2019 im Schwergewicht um die WM zu kämpfen.

Doch auch trotz der Demütigungen des vergangenen Jahres hat der Berliner sein überbordendes Selbstbewusstsein nicht eingebüßt. „Ich bin nach dem Usyk-Kampf in mich gekehrt und habe mich gefragt, was ich noch erreichen will“, sagt Huck. „Ich war satt, mir fehlte die Lust. Die habe ich jetzt wiedergefunden.“ Jeder wisse doch, „dass ich Usyk und Briedis schlagen könnte, wenn ich in Topform bin. Aber wenn ich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache bin, kann ich nicht in Topform kommen. Das war das Problem.“

188 Zentimeter Körperlänge sind zwar auch im Schwergewicht kein Zwergenmaß. Aber ob der Massezuwachs auf aktuell rund 102 Kilogramm nicht entscheidend die Schnelligkeit mindert, bleibt abzuwarten. Der Boxer selbst sieht nur die Vorteile. „Meine Schnelligkeit habe ich mir bewahrt, dazu habe ich nun noch mehr Schlaghärte“, sagt Huck.

Um das zu beweisen, hat er sich mit dem Koblenzer Yakup Saglam einen ernst zu nehmenden Auftaktgegner gesucht. Zwar ist der Deutschtürke bereits 41 Jahre alt, hat in 44 Profikämpfen aber nur vier Mal – und das gegen Weltklasseleute wie Joseph Parker oder Odlanier Solis – verloren. Saglam gilt als harter Hund mit guten Nehmerfähigkeiten. „Das ist ein super Test. Ich brauche auch kein Fallobst, ich will die Besten boxen“, sagt Huck.

Bis zur ersten WM-Chance im neuen Limit werde es nicht lang dauern. „Die Vergangenheit hat doch gezeigt, wie schnell es gehen kann.“ Das stimmt wohl, was auch der Fakt zeigt, dass Huck, der sich in Eigenregie vermarktet, in München nicht nur mit Veranstalter Alexander Petkovic, sondern auch mit Sauerland kooperiert. Im Oktober 2014 hatte man sich im Streit getrennt, als Huck just in der Phase zur Selbstständigkeit strebte, als Sauerland um einen neuen Fernsehvertrag kämpfte. „Für mich ist das keine große Sache, man sieht sich immer zweimal im Leben“, sagt Huck, „jetzt beginnt eben ein neues Kapitel.“