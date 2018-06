Fußball-WM 2018: Das sind die Spiele heute

Viele Fans wollen die deutsche Fußballnationalmannschaft vor Ort in Russland unterstützen.

Sie fliegen zur WM! Viele Fans wollen die deutsche Fußballnationalmannschaft vor Ort in Russland unterstützen.

Weltmeisterschaft Fußball-WM 2018 in Russland: Das sind die Spiele heute

Moskau. Mit einer großen Feier ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau eröffnet worden. Der anschließende 5:0-Sieg Russlands gegen Saudi-Arabien weckte Hoffnungen bei den Fußball-Fans, dass in den kommenden vier Wochen möglichst viele Tore fallen werden. Erstes Highlight: Das 3:3 am Freitag zwischen Portugal und Spanien mit drei Toren von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo.

Ob der Torreigen anhält, wird sich erst in den nächsten Spielen zeigen – vielleicht schon heute?

Das sind die WM-Spiele heute

• Gruppe C: Frankreich - Australien, 12 Uhr MESZ

• Gruppe D: Argentinien - Island, 15 Uhr MESZ

• Gruppe C: Peru - Dänemark, 18 Uhr MESZ

• Gruppe D: Kroatien - Nigeria, 21 Uhr MESZ

Wo kann ich die WM-Spiele anschauen?

Das ZDF überträgt ab 11.25 Uhr live von der WM in Russland . Die Parteien werden sowohl im Stream als auch im Fernsehen gezeigt.

Die einzelnen WM-Gruppen in der Übersicht

• Gruppe A: Russland - Saudi Arabien - Ägypten - Uruguay

• Gruppe B: Portugal - Spanien - Marokko - Iran

• Gruppe C: Frankreich - Australien - Peru - Dänemark

• Gruppe D: Argentinien - Island - Kroatien - Nigeria

• Gruppe E: Brasilien - Schweiz - Costa Rica - Serbien

• Gruppe F: Deutschland - Mexiko - Schweden - Südkorea

• Gruppe G: Belgien - Panama - Tunesien - England

• Gruppe H: Polen - Senegal - Kolumbien - Japan

(bekö)