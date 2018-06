Gold ist nur ein schwacher Trost für den Betrug

Berlin. Sie hatten gestrahlt, sich gefreut und den glänzenden Schlusspunkt der Leichtathletik-Europameisterschaften gesetzt. Damals 2010, auf der blauen Bahn in Barcelona, feierte die deutsche 4x400-Meter-Staffel die Silbermedaille. "Alle haben ihr Bestes gegeben, sind über sich hinausgewachsen und wurden belohnt", erinnert sich Janin Lindenberg. Die Berlinerin hatte die Staffel als Startläuferin angeführt.

Doch die Belohnung hätte noch weitaus wertvoller ausfallen können. Der europäische Leichtathletikverband änderte am Sonnabend die offiziellen Ergebnislisten – Deutschland auf eins, die siegreichen Russinnen disqualifiziert. Wieder einmal. Wegen Dopings natürlich. "Wenn einem der Sieg so genommen wird, ist das immer bitter", sagt Lindenberg, die bereits 2015 ihre Karriere beendet hat. Ob sie sich trotzdem freue? Jetzt sei sie im normalen Leben angekommen. Da sei so ein plötzlicher Europameistertitel irgendwie surreal.

Nadine Kleinert erhielt schon 13 Mal neue Platzierungen

Und sowieso – der Moment des Sieges, der alles überstrahlt, er ist ihr und den anderen drei Läuferinnen Esther Cremer, Fabienne Kohlmann und Claudia Hoffmann verwehrt geblieben. Denn acht Jahre später hat der Titel nur noch wenig Strahlkraft. "Die Nationalhymne zu hören, das ist der größte emotionale Moment. Das kann man nicht nachstellen, da gibt es einfach nichts Vergleichbares", sagt Lindenberg, die für den SC Magdeburg startete.

Von offizieller Seite hat sie am Sonnabend nichts gehört. Ihre Staffel-Kolleginnen hatten sich bei ihr gemeldet, die Neuigkeit überbracht. "Es ist schon ein bisschen seltsam", sagt die 31-Jährige. Seltsam, dass sie davon bisher nur im Internet gelesen habe. Fabienne Kohlmann reagierte via Facebook schwer verärgert. "Es ist mir unbegreiflich, wie man sich zu Doping herablassen kann und danach auf dem Siegerpodest so tun kann, als ob man die Ehrung verdient hätte", schrieb Kohlmann.

Doch so wie den vier Viertelmeilerinnen geht es vielen deutschen Leichtathleten. Kugelstoßerin Nadine Kleinert, die schon 13 Mal hochgestuft wurde, Siebenkämpferin Jennifer Oeser, Hammerwerferin Betty Heidler oder Mittelstreckenläuferin Diana Sujew – sie alle haben bereits nachträglich Medaillen erhalten oder warten noch darauf. Sie alle mussten sich Russinnen oder Weißrussinnen geschlagen geben, die im Nachgang des Dopings überführt wurden. "Es passiert in allen Disziplinen immer wieder, das ist das Traurigste und es ist einfach nicht fair", ärgert sich Lindenberg. Allerdings finde sie es schon erstaunlich, "dass es acht Jahre bis zu diesem Nachweis gedauert hat".

Russische Athleten könnten für EM in Berlin gesperrt bleiben

Die Aufarbeitung der russischen Dopingvergangenheit läuft. Auch deswegen ist der russische Leichtathletik-Verband seit November 2015 gesperrt, seine Athleten dürfen nicht an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, nur einige wenige unter neutraler Flagge starten. Sogar die Europameisterschaften in Berlin (7. bis 12. August) könnten ohne die einst führende Leichtathletik-Nation Europas stattfinden.

Die vier Europameisterinnen wünschen sich nun einen würdigen Rahmen, in dem die acht Jahre überfällige Ehrung nachgeholt wird. So wie bei Jennifer Oeser, die als eine der ersten Athletinnen ihre WM-Silbermedaille von 2011 im voll besetzten Stadion während der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in London erhielt. Der nachträgliche Titel scheint da für die Staffel fast zum idealen Zeitpunkt zu kommen: eine Siegerehrung – vielleicht sogar mit der deutschen Hymne – bei der EM in Berlin. Das wäre "großartig".