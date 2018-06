BBL: FC Bayern München gegen Alba Berlin live im TV & Stream

Play-Offs: Am Sonntag trifft Alba Berlin im 3. Match der Finalserie auf den FC bayern München

Play-Off-Finale: Am Sonntag trifft Alba Berlin im 3. Spiel des Playoff-Finales auf den FC Bayern München. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Albas Leichtigkeit wird für die Bayern zur großen Last

Wenn Alba macht, was Bayern will

Vor heimischer Kulisse waren die Albatrosse gegen die Münchner beim 69:96 im zweiten Spiel der Finalserie chancenlos. Vor allem in der Defensive war Bayern stark. "Wir haben komplett anders gespielt als in München, mit viel zu wenig Intensität", musste Center Bogdan Radosavljevic eingestehen, der vor Luke Sikma (13) mit 14 Punkten bester Berliner Werfer war. "Wir sahen schlapp aus, aber zum Glück ist es im Play-off egal, wie hoch man verliert, es steht nur 1:1. Wir müssen dieses Spiel schnell vergessen und abhaken."

In der Best-of-five-Serie steht es jetzt 1:1, die Bayern haben sich den Heimvorteil zurückerobert und empfangen die Berliner am kommenden Sonntag (18.30 Uhr, Telekomsport und Sport1) zum dritten Spiel wieder in München.

Das Spiel des FC Bayern München gegen Alba Berlin im TV

Das Spiel der Albatrosse gegen den FC Bayern München wird live von Sport1 übertragen. Los geht es mit der Berichterstattung am Sonntag (10. Juni) um 18.30. Für alle Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sport1 mit der Sport1-App einen mobilen Service, der es ermöglicht, das Spiel live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Play-Off-Finale im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der BBL werden außerdem live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot gratis, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (14,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App "Telekom Basketball" für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Spiel FC Bayern München gegen Alba Berlin

Für das Spiel im Audi Dome am Sonntag (10. Juni) um 18.30 Uhr sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zu den Play-Offs. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Bayern München vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

