French Open Dominic Thiem will in Paris selbst zur Legende werden

Paris. Nach 23 Jahren steht mit Dominic Thiem erstmals wieder ein Österreicher in einem Grand-Slam-Finale. Bis heute war der Titelgewinn von Landsmann Thomas Muster bei den French Open 1995 sowohl der einzige Erfolg als auch die einzige Finalteilnahme eines Österreichers bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt. Thiem könnte also Historisches schaffen am Sonntag (15 Uhr, Eurosport). Ihm gegenüber steht jedoch der wohl beste Sandplatz-Spieler aller Zeiten: Rafael Nadal. Dass Thiem den Spanier zu schlagen imstande ist, hat er bereits bewiesen.

"Er ist der hohe Favorit gegen jeden, aber ich weiß, wie man gegen ihn spielen muss", sagt Thiem und ergänzt: "Ich habe einen Plan." Den hatte er zuletzt auch beim Masters in Madrid. Mit Erfolg: Mit 7:5 und 6:3 besiegte der Niederösterreicher Nadal im Viertelfinale des ATP-Sandturniers. Erst im Finale musste sich Thiem dann Alexander Zverev geschlagen geben. Die beiden Finalisten trafen sich bei den French Open schließlich wieder. Im Achtelfinale war es diesmal der 24-Jährige, der den an zwei gesetzten Deutschen bezwang. Schon vor seiner Niederlage hatte Zverev über Thiem gesagt: "Er ist einer der wenigen Spieler, die gegen Nadal eine Chance haben." Als hätte er eine Vorahnung gehabt.

Epischer Triumph für Nadal

Rafael Nadal weiß indes um die Gefahr, die in seinem elften Finale in Paris auf ihn wartet: "Er ist ein großartiger Spieler, mit großer Power, mit viel Selbstvertrauen. Ich weiß, dass ich mich noch ein bisschen verbessern muss." Noch nie hat er ein Finale in Roland Garros verloren. Er werde bereit sein, meint der Titelverteidiger. Es könnte für Nadal nicht nur sein elfter Triumph bei den French Open werden, sondern auch sein 17. Grand-Slam-Titel insgesamt. Nur der Schweizer Roger Federer hat noch drei mehr auf der Habenseite. Dieser hatte zugunsten seiner Vorbereitung auf das im Juli anstehende Rasenturnier in Wimbledon auf eine Teilnahme an den French Open verzichtet. Zugleich würde Nadal mit einem Sieg über Thiem auch die Karriere-Marke von 100 Millionen Dollar Preisgeld knacken und den 45 Jahre alten Rekord der Australierin Margaret Court für die meisten Erfolge beim selben Grand-Slam-Turnier einstellen.

Das gilt es für Thiem zu verhindern. Schließlich könnte er am Sonntag selbst zum Volksheld in seiner Heimat werden, sollte er nach Muster als zweiter Österreicher eines der vier größten Tennisturniere gewinnen. Vergleiche meidet Thiem dennoch, sagt aber: "Er ist eine komplette Legende in dem Sport." Möglicherweise ist er ab Sonntagabend nicht mehr die einzige.

