Mit Trommeln zum Erfolg

Berlin. Es war ein ungewöhnlicher Anblick. Inmitten all der Ozeandampfer und Segelschiffe waren 1990 anlässlich des Hamburger Hafengeburtstags auch vier prächtig geschmückte Drachenboote über die Elbe geschippert. Beim Publikum kamen die exotischen Wasserfahrzeuge gut an, doch bei der Stadtverwaltung fragte man sich bald, was eigentlich nach dem Ende der Feierlichkeiten mit dem Gastgeschenk der Chinesen passieren sollte. Drachenbootfahren war in Deutschland noch nahezu unbekannt, Vereine gab es keine. Einige Berliner Studenten waren aber schon damals von dieser etwas anderen Art der Fortbewegung fasziniert.

So kam es, dass eines der Boote in Berlin landete. Kurz darauf wurden die WannSea Dragons gegründet, die seitdem als einziges Boot auf allen deutschen Meisterschaften vertreten waren und von sich behaupten, dass sie den Sport hierzulande überhaupt erst bekannt gemacht haben.

Am 30. Juni kommen 100 Teams zum Berlin-City-Cup

Auch außerhalb haben sich die Dragons einen Namen gemacht, seit sie Anfang der Neunzigerjahre in mehreren asiatischen Ländern Werbung für die Berliner Olympiabewerbung machten, die letztlich trotz aller Bemühungen scheiterte. Zu den international beachteten Erfolgen zählen der Europameistertitel 2011, der zweite Platz bei der Klub-WM 2014 sowie die sechs Bronzemedaillen bei der Klub-WM 2010, als sie sowohl in der Hauptklasse als auch bei den Senioren auf allen drei Strecken (200, 500, 2000 Meter) jeweils das Podium erreicht hatten.

In diesem Jahr soll bei den Klub-Weltmeisterschaften im Juli auf der Regattestrecke in Szeged/Ungarn erneut eine gute Platzierung herausspringen. Zuvor findet am 30. Juni der Berlin-City-Cup der WannSea Dragons statt, mit knapp 100 teilnehmenden Teams eine der größten Drachenbootregatten in Deutschland.

Vom Vereinsnamen darf man sich nicht täuschen lassen. Auf dem Wannsee ist das Boot in Wirklichkeit nie gefahren – trainiert wird in Grünau auf der Dahme. Die meisten Teammitglieder der WannSea Dragons sind früher gerudert oder Kanu gefahren, einige starteten sogar schon bei Olympischen Spielen. "Es ist sicher von Vorteil, wenn man vorher schon einmal in einem Großboot gesessen hat", sagt Gernot Ziehen (51), der einst dem Junioren-Achter der DDR angehörte. "Wichtig ist, dass man ein gutes Wassergefühl hat", meint auch Teamkollege Daniel Zink (27).

Zwei Verbände streiten um Zusammenschluss

Die Paddelbewegung erinnert an den Canadier beim Kanu, bloß dass die Besatzung eines Drachenboots dabei nicht kniet, sondern auf Bänken sitzt. "Dadurch sind wir etwas eingeschränkt. Beim Canadier kommt die Bewegung aus dem ganzen Rumpf, bei uns hauptsächlich aus dem Arm", erklärt Zink.

20 Paddler sind es normalerweise, große Traditionsboote können allerdings auch mit bis zu 100 Paddlern besetzt sein. Am Heck des Boots sitzt der Steuermann, am Bug ein Trommler, der den Takt der auf Schlag sitzenden Paddler aufnimmt und weitergibt. Beim Start und im Endspurt können es bis zu 110 Schläge pro Minute sein, also fast zwei pro Sekunde, doch selbst bei diesem Tempo sind die Berliner noch absolut synchron.

Sowohl international als auch national ist der Drachenbootsport parallel in zwei Sportverbänden organisiert. In Deutschland sind das der Deutsche Drachenboot-Verband (DDV) sowie der Deutsche Kanu-Verband (DKV). Bislang konnten sich beide Verbände nicht auf einen Zusammenschluss einigen, doch immerhin werden seit 2012 gemeinsame deutsche Meisterschaften ausgetragen, was sich positiv auf die Teilnehmerzahlen ausgewirkt hat. "Wir begrüßen das sehr, denn wir wollen uns ja mit den besten Booten messen", sagt Matthias Vanell (29). Dagegen sieht er die Einführung einer neuen Bootsklasse mit nur noch zehn Paddlern kritisch. "Das hat aus unserer Sicht nichts mehr mit dem klassischen Drachenbootfahren zu tun", sagt er.

Spaß als Schlüssel zum Erfolg

Die WannSea Dragons pflegen die jahrhundertealte Tradition ihres Sports. Immer wieder starten sie auch bei Regatten in Asien, wo das Drachenbootfahren seinen Ursprung hat. Dort wird traditionell erst kurz vor dem Wettkampf das Auge des Drachenkopfes aufgemalt und der Drache damit sozusagen erst zum Leben erweckt. In Kambodscha nahmen die Berliner 2013 als erstes ausländisches Team an einer Regatta der verschiedenen Dörfer teil. Vor dem Start gab es Gebete. Als Preis für die schnellsten Boote wurden nach dem Wettkampf palettenweise Instant-Nudeln herangekarrt. Ehrengast auf der Tribüne war der kambodschanische Polizeichef, der die Gäste aus Deutschland nach dem Rennen zum Abendessen in seiner Residenz einlud.

"Plötzlich saßen wir am Tisch gemeinsam mit Generälen, die einst gegen die Roten Khmer gekämpft hatten und nun vom Bürgerkrieg erzählten. Das war absolut surreal", sagt Gernot Ziethen. Teamkollege Wilhelm Siegemund (27) meint: "Es sind vor allem diese gemeinsamen Erlebnisse, die für uns das Drachenbootfahren ausmachen. Wir nehmen die ganze Sache nicht ganz so ernst wie andere Teams. Aber vielleicht sind wir gerade deshalb so erfolgreich."