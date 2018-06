Keine Frau unter den 100 bestbezahlten Sportlern der Welt

Berlin. Nach zwei Jahren Abstinenz ist er wieder der Krösus der Branche: Der frühere amerikanische Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr. ist erneut der bestbezahlte Sportler der Welt und steht damit zum vierten Mal in sieben Jahren an der Spitze der Geldrangliste. Dies geht aus der Aufzählung des renommierten US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" hervor, in der Gehalt und Werbeeinnahmen berücksichtigt werden. "Money" Mayweather hat demnach in den vergangenen zwölf Monaten 285 Millionen Dollar verdient.

Mayweather-Gegner McGregor auf Rang vier

Der 41-Jährige hatte 2017 nur einen Kampf bestritten. Am 26. August trat er in Paradise/Nevada nach Boxregeln gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Star Connor McGregor an und feierte dabei seinen 50. Profisieg. McGregor reichten die Einnahmen von 99 Millionen Dollar immerhin, um in der Jahreswertung Platz vier zu belegen.

Nach einer weiblichen Topverdienerin sucht man in der Liste aber vergeblich. Erstmals befindet sich nämlich keine Frau unter den Top 100. Im vergangenen Jahr war es immerhin Tennisspielerin Serena Williams (mit einem Jahresverdienst von 27 Millionen Dollar) gelungen, in den Olymp der Topverdiener aufzusteigen. Da die 36-Jährige jüngst eine Babypause einlegte, ist sie in der aktuellen Liste nicht zu finden.

Messi vor Ronaldo

Dort verteidigt Fußball-Star Lionel Messi vom FC Barcelona (111) den zweiten Platz hinter Mayweather. Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid (108), der in den vergangenen beiden Jahren Platz eins inne hatte, muss sich seinem ärgsten Konkurrenten Messi geschlagen und mit Rang drei zufrieden geben.

Und noch einer hat gegen seinen größten Kontrahenten das Nachsehen. Als einziger deutscher Sportler steht der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel mit 42,3 Millionen Dollar auf Rang 18 – einige Plätze hinter seinem britischen Rivalen Lewis Hamilton (51), der auf Platz zwölf steht. Abgehängt hat Vettel trotzdem den einen oder anderen Topsportler. Spaniens Tennisstar Rafael Nadal (20. mit 41,4) und der 2017 nach der WM in London zurückgetretene Leichtathletik-Superstar Usain Bolt aus Jamaika (45. mit 31,0) müssen sich weiter hinten einreihen.