French Open: Angelique Kerber im Viertelfinale

Zverev erstmals in Grand-Slam-Viertelfinale

Zverev erstmals in Grand-Slam-Viertelfinale

Paris. Angelique Kerber warf immer wieder Kusshände in die Zuschauerränge und bejubelte den Einzug ins Viertelfinale der French Open, ihr zweiter übrigens nach 2012. Gegen die französische Hoffnungsträgerin Caroline Garcia hatte die Kielerin in nur 67 Minuten 6:2, 6:3 gesiegt. "Ich habe sehr gut angefangen. Am Ende war es doch noch eine Zitterpartie", sagte Kerber, die nun auf die Weltranglistenerste Simona Halep trifft. Gegen die Rumänin, die immer noch auf den ersten Grand-Slam-Sieg wartet, hatte Kerber bei den Australian Open ein episches Halbfinale verloren: "Die nächste Runde wird nicht einfacher, aber ich werde versuchen zu gewinnen. Mal gucken, wie lange die Reise noch gehen kann."

Gegen Garcia wirkte Kerber vom ersten Ballwechsel an hochkonzentriert und ließ mit einem begeisternden Auftritt das Publikum auf dem Court Suzanne Lenglen beinahe verstummen. Auch im zweiten Durchgang führte die Linkshänderin schnell mit einem Break. Dass sie beim Stand von 5:1 zunächst vier Matchbälle vergab, fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Marterer unterliegt Nadal

Auch Maximilian Marterer hatte bei seiner Premiere auf dem großen Court Philippe Chatrier einen tollen Start erwischt. Der krasse Außenseiter schaffte gleich im ersten Spiel des Tages ein Break und führte mit 2:0, ehe Rafael Nadal einen Gang höher schaltete. Nun machte der 16-malige Grand-Slam-Sieger ernst, auch wenn sich Marterer mit einigen guten Ballwechseln immer wieder anerkennenden Applaus verdiente. "Der dritte Satz war wirklich hart. Maximilian ist ein sehr guter Spieler", sagte Nadal nach dem 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

Das Achtelfinal-Duell zwischen den Erzrivalinnen Serena Williams und Maria Scharapowa fiel derweil aus. Williams musste aufgrund einer Verletzung am Bauchmuskel wenige Stunden vor Spielbeginn absagen. Ihr Grand-Slam-Comeback nach 13-monatiger Babypause endete somit kampflos. "Ich bin mehr als nur enttäuscht", sagte die 36-jährigeWilliams. Am Dienstag (14 Uhr, Eurosport) kämpft Alexander Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem um den Viertelfinaleinzug.