Niederlande siegen - Viertelfinale für Deutschland

Frankfurt/Main. Topfavorit Niederlande hat zum vierten Mal den Titel bei der Darts-Team-WM geholt. Im Endspiel setzte sich der Titelverteidiger mit Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld gegen das an eins gesetzte schottische Duo Peter Wright und Gary Anderson mit 3:1 durch.

Für van Gerwen und van Barneveld war es der dritte gemeinsame Triumph. Das deutsche Team Max Hopp und Martin Schindler hatte es in der Eissporthalle in Frankfurt/Main in das Viertelfinale geschafft, war dort aber an den Niederlanden klar gescheitert.

Beim World Cup of Darts, wie die Team-WM offiziell heißt, treten Nationen jeweils mit einem Duo an.

( dpa )