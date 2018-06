Löw: „Es hat sich niemand aufgedrängt“

In Klagenfurt dürfte Julian Brandt (r.) kaum bei Bundestrainer Joachim Löw in Sachen WM-Nominierung gepunktet haben

Eppan. Es ist ein Ort der Entschleunigung und Ruhe. Deshalb ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ja auch nach Eppan in Südtirol gereist, um dort ihr Trainingsquartier aufzuschlagen. Ein derart durchdringender Alarm hätte also durchaus vernommen werden müssen. Doch die Sirenen, die anspringen, rufen weder die örtlichen Carabinieri auf den Plan, noch stören sie die Feuerwehr bei ihrem dreitägigen Fest im benachbarten Ortskern.

Der Notruf geht in der Kommandozentrale des Deutschen Fußball-Bundes ein. Sachbearbeiter ist ein gewisser Joachim Löw. Seine Informationslage: Nach 32 Jahren wieder gegen Österreich verloren (1:2), nun fünf Spiele in Folge ohne Sieg (das gab es zuletzt vor der EM 1988). Und in zehn Tagen beginnt die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli), bei der die Titelverteidigung das Ziel ist. Havarie voraus!?

Der Bundestrainer geht in solchen Fällen klug vor. Er ist Kraft seiner Routine ein gelassener Krisenmanager und gibt dem zu allgemeiner Unzufriedenheit neigenden Volk in diesen Momenten erst einmal, was es braucht. "Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance", sagte Löw nach dem Spiel und wirkte angemessen säuerlich über den Auftritt seiner Mannschaft, den er wahlweise als enttäuschend, ärgerlich und gar fahrlässig geißelte. Aber das habe ja irgendwie auch sein Gutes, sagt Löw. "Einen Schuss vor den Bug zu bekommen, ist gut, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen. Ich nehme einige Erkenntnisse mit."

Darum war es ihm ja am meisten gegangen: um Erkenntnisse. Gern hätten ein paar mehr von erfreulicher Natur dabei sein dürfen, wie die Rückkehr des acht Monate lang verletzten Manuel Neuer, der große Teile seines Könnens als Mehrfach-Welttorhüter noch immer beherrscht und wohl als Nummer eins nach Russland fahren wird. "Man hat ihm die Pause nicht angemerkt", sagte Löw und berichtete, dass Neuers Fuß zumindest keine übellaunige Reaktion aufgewiesen habe.

Die Liste seiner 23 Vertrauensmänner für das Turnier in Russland muss Löw bis Montag 12 Uhr dem Weltverband Fifa melden. Bei der Frage, welche vier Profis er aus seinem vorläufigen Kader streicht, könnte Erkenntnis zwei hilfreich sein. "Von den Feldspielern hat sich niemand aufgedrängt", so Löw, was vor allem für den im Nationalteam allzu leichtgewichtig wirkenden Julian Brandt ein Problem sein dürfte. Auch Debütant Nils Petersen konnte sich kaum in Szene setzen. Ihnen droht wie dem gar nicht eingesetzten Jonathan Tah die Abreise. Weitere Streich-Kandidaten sind: die Torhüter Kevin Trapp und Bernd Leno, Verteidiger Matthias Ginter und Mittelfeldspieler Sebastian Rudy.

Dass das deutsche Spiel so sehr dem Chaos anheimfallen konnte, lag aber auch an jenen, die nicht auf dem Platz standen. Am Strategen Toni Kroos also, der nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid erst am Sonnabend anreiste, an den Abwehrinstanzen Jerome Boateng und Mats Hummels sowie Offensiv-Vagabund Thomas Müller. Mit Neuer und dem Torschützen zur Führung, Mesut Özil, bilden sie das Gerüst des Teams. Die Weltmeister-Macher – Erkenntnis drei – sind nicht zu ersetzen. Sie können dem Spiel jene Ruhe am Ball verleihen, die Löw diesmal vermisste. "Ich habe selten eine so selbstverschuldete Niederlage erlebt", sagte er mit Blick auf jene, die "Ballverluste fast im Minutentakt" (Löw) produzierten und damit den Gegner stark machten. Angesprochen durfte sich auch Ilkay Gündogan fühlen, der – Erkenntnis vier – Teil einer Art Manchester-Problem ist. Zusammen mit Leroy Sané gewann er mit City die englische Meisterschaft. Beide betören die Zuschauer dort mit ihrem Können, doch in der Nationalmannschaft wird das zum wiederholten Male noch nicht ausreichend gut erkennbar.

In der Offensive fehlt es dem Team an Zielstrebigkeit

Das zu verändern, würde helfen, einen schon länger bestehenden Mangel – Erkenntnis fünf – im deutschen Spiel zu beheben: fehlende Zielstrebigkeit in der Offensive. Löw ärgerte, dass gute Kontergelegenheiten nicht einmal zu irgendeiner Art Abschluss geführt hatten. "Wir haben keine Torchancen herausgespielt, nicht einmal Halbchancen", haderte Joshua Kimmich. Timo Werner bemerkte mit Blick auf den österreichischen Abwehrfehler fast spitz: "Das Tor wurde uns auch geschenkt."

Nun also: was tun? "Wir lassen uns nicht verrückt machen. In zwei Wochen wird die Mannschaft ganz anders präpariert sein", sagt Löw und rechnet schon gar nicht mit Beeinträchtigungen persönlicher Art in der Stille Eppans: "Ich werde jetzt keine schlaflosen Nächte verbringen."

