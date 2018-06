Nach Unfällen mit Verletzten: Wittmann siegt bei DTM-Rennen

Budapest. Schlimme Szenen in Ungarn! Das sechste DTM-Rennen in Ungarn ist nach mehreren Unfällen in der Boxengasse unterbrochen worden. Bei den Zwischenfällen erlitten mehrere Personen Verletzungen, teilte die DTM kurz nach den Zwischenfällen mit. "Ein verletzter Sportwart hat schwere Beinverletzungen. Zwei weitere Personen sind mittelschwer verletzt. Keiner der Verletzten schwebt in Lebensgefahr, alle sind auf dem Weg ins Krankenhaus", lautete das erste DTM-Statement.

Ein Schwerverletzter

Der schwerer verletzte Sportwart wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Personen per Krankenwagen. Das Rennen wurde nach 30 Minuten mit einer Restdauer von 28 Minuten und einer zusätzlichen Runde hinter dem Safety Car erneut gestartet.

Regen lässt Fahrbahn rutschig werden

Bei einsetzendem Regen hatte zunächst Lucas Auer (Österreich) in der Boxengasse die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und war frontal gegen einen Streckenposten gerutscht. Der Funktionär wurde zwischen einer Betonwand und der Motorhaube des Mercedes eingeklemmt. "Es ist schrecklich, ich würde mich am liebsten um ihn kümmern, aber er ist in medizinischer Betreuung, und da bin ich keine Hilfe. Die Gesundheit ist wichtig, alles andere nur sekundär", sagte Auer bei Sat.1.

Auch Edoardo Mortara (Italien/Mercedes) sowie Bruno Spengler (Kanada/BMW) kollidierten mit Personen in der Boxengasse. Rettungspersonal war schnell vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten.

"Wenn die Räder einmal blockieren, hast du keine Chance mehr, das Auto zu stoppen. Ich habe meine Mechaniker getroffen. Zum Glück ist alles okay, soweit ich das gehört habe", sagte Spengler bei Sat.1.

"Es waren schlimme Bilder. Vor allem die Szene, in der der eine Streckenposten eingeklemmt wird. Das sind alles motorsportbegeisterte Leute, die das hier freiwillig machen", sagte Timo Glock: "Das Rennen ist jetzt zweitrangig, die Gesundheit aller Beteiligten steht jetzt im Vordergrund."

Wittmann triumphiert

BMW-Pilot Marco Wittmann hat das von einem Unfall in der Boxengasse überschattete DTM-Sonntagsrennen in Budapest gewonnen. Der 28 Jahre alte Ex-DTM-Meister setzte sich auf dem Hungaroing vor seinen Markenkollegen Timo Glock und Philipp Eng durch. Glock übernahm durch den zweiten Rang wieder die Führung in der Fahrerwertung vor Mercedes-Pilot Gary Paffett, der keine Punkte holte.

Am Samstag hatte beim dritten von zehn Rennwochenenden der DTM-Saison noch Mercedes dominiert: Paul di Resta gewann vor Auer. Audi-Pilot Nico Müller erreichte Rang drei, alle sechs BMW-Fahrer verpassten eine Top-Ten-Platzierung und damit die Punkteränge.

